Pasaules kausā titula aizstāvēšanu sāks Argentīna, pirmā spēle arī vienai no favorītēm Francijai
Šodien Pasaules kausa (PK) finālturnīrā futbolā notiks četras spēles I un J apakšgrupās, meistarsacīkstes sākot arī pašreizējai čempionei Argentīnai.
Pirmajā dienas mačā plkst. 22:00 pēc Latvijas laika I grupā Īstraterfordā tiksies iepriekšējā PK fināliste Francija un Senegāla, plkst. 1:00 naktī Foksboro spēli sāks Irāka un Norvēģija, plkst. 4:00 Kanzassitijā J apakšgrupā tiksies Argentīna un Alžīrija, bet plkst. 7:00 no rīta Santaklarā spēkosies Austrija un Jordānija. Pasaules kausa spēļu tiešraides pieejamas kanālā TV6 un "Go3 Sport" kanālos.
2022. gada čempione un pašreizējā FIFA ranga līdere Argentīna titula aizstāvēšanu uzsāks ar, iespējams, visu laiku labāko futbolistu Lionelu Mesi ierindā. Argentīnieši turnīru sāk ar cerību kļūt par trešo izlasi, kura spējusi uzvarēt čempionātā divas reizes pēc kārtas - līdz šim tas izdevies tikai Itālijai (1934. un 1938. gadā) un Brazīlijai (1958. un 1962. gadā).
Argentīnas pretiniece Alžīrija PK atgriezusies pēc 12 gadu pārtraukuma un cer sagādāt līdzīgu sensāciju kā iepriekšējā finālturnīrā Saūda Arābija, kas pirmajā mačā spēja pieveikt argentīniešus. Alžīrijas izlases rindās lielākā zvaigzne ir Rijāds Mahrezs.
Līdz šim abas komandas savā starpā tikušās tikai vienu reizi - 2007. gadā pārbaudes spēlē Argentīna bija pārāka ar 4:3. Tā spēle iegājusi vēsturē ar Mesi pirmo maču valstsvienības rindās, kurā viņš guvis vairāk par vieniem vārtiem (divus).
J grupas otrā mača dalībnieki Austrija un Jordānija savā starpā nekad nav spēlējušas. Austriešiem šī ir atgriešanās PK finālturnīrā pēc 28 gadu pārtraukuma, bet Jordānijas izlase ir viena no četrām PK debitantēm.
Savukārt iepriekšējā PK fināliste un 2018. gada čempione Franciju gaida principiāls duelis ar Senegālu, kuras sastāvā liela daļa spēlētāju ir dzimuši un spēlējuši tieši Francijā. Francijas izlase ar Kilianu Mbapē priekšgalā turnīru uzsāk ar cerībām kļūt par piekto komandu, kas PK triumfējusi vismaz trīs reizes, un par trešo vienību, kas finālā spēlējusi trīs finālturnīros pēc kārtas.
Tikmēr Senegāla pēdējā lielajā turnīrā izcēlās ar skandālu, pametot Āfrikas Nāciju kausa finālmaču pret Maroku pirms spēles beigām. Protestējot pret tiesneša lēmumu par 11 metru soda sitiena nozīmēšanu kompensācijas laikā, senegāliešu spēlētāji atstāja laukumu. Vēlāk viņi uz laukuma tomēr atgriezās, vārtsargs Eduārs Mendī tika galā ar soda sitienu un Senegāla papildlaikā izrāva uzvaru. Skandāls ar to nebeidzās, jo trīs mēnešus vēlāk Āfrikas Futbola konfederācija (CAF) lēma, ka Senegāla "atzīstama par fināla zaudētāju tehniska iemesla dēļ" un tās panākums 1:0 tika pārvērsts par zaudējumu 0:3. Senegālieši šo lēmumu ir pārsūdzējuši un saņemto trofeju līdz šim brīdim CAF nav atdevuši.
Savstarpējās spēlēs Francija un Senegāla tikušās tikai vienu reizi - 2002. gada PK finālturnīrā Senegāla pārsteidzoši uzvarēja ar 1:0.
Grupas otrajā duelī tiksies norvēģi un Irākas izlase, kas kā pēdējā kvalificējās finālturnīram. Abas komandas savā starpā nekad nav tikušās, un Norvēģija nekad PK nav spēlējusi ar Āzijas vienībām.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.