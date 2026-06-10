Tīna Graudiņa: "Kāpt uz pjedestāla Jūrmalā ir kaut kas īpašs, un mēs gribam atkal šo sajūtu izjust"
Pasaules čempiones Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa šonedēļ notiekošajā pludmales volejbola profesionālās tūres (BPT) Jūrmalas "Futures" turnīrā Majoros sagaida daudz spraigu spēļu, trešdien preses konferencē sacīja Graudiņa.
Turnīrs Majoros sāksies šodien ar kvalifikācijas spēlēm, bet pamatsacensības, kurās Samoilova un Graudiņa izsētas ar pirmo numuru, norisināsies no ceturtdienas līdz svētdienai.
Kā preses konferencē norādīja Graudiņa, kopš viņas ar Samoilovu pērn kļuva par pasaules čempionēm, pretinieces vēlas viņas pieveikt divreiz vairāk. "Mēs šādai situācijai gatavojāmies, bet tas mūs padarīs tikai stiprākas," teica Graudiņa. "Kurš gan negrib uzspēlēt ar pasaules čempionēm, un šajā turnīrā mums būs daudz ļoti spraigas spēles."
Graudiņa piebilda, ka visas pretinieces centīsies parādīt savu labāko sniegumu tieši pret viņām, un ar to būs jātiek galā. Savukārt Samoilova atzīmēja, ka par pasaules čempioņu titulu ir jau nedaudz piemirsts un sākusies jauna sezona ar jauniem mērķiem. "Sezona iesākusies diezgan labi un tagad ejam uz Eiropas čempionātu, kas mums šosezon būs svarīgākais turnīrs," sacīja Graudiņas pāriniece. "Bet būsim priecīgas spēlēt arī šeit - mājās."
Par sezonas otro pusi Samoilova sacīja, ka īsti plāni nebija izstrādāti, bet novembrī sāksies olimpiskā kvalifikācija, kas būs svarīgi mači. "Gads iesākās lēni. Sākām trenēties tikai februārī un kopš tā laika piedalījāmies tikai divās sacensībās Brazīlijā un turnīrā Ostravā," piebilda Graudiņa. "Šajā turnīrā mūsu mērķis ir uzvarēt, jo pagājušajā gadā tas neizdevās. Kāpt uz pjedestāla Jūrmalā ir kaut kas īpašs, un mēs gribam atkal šo sajūtu izjust."
Graudiņa arī atgādināja, ka 12 gadu laikā, kopš Jūrmalā notiek šāds turnīrs, viņām ar Samoilovu uz pjedestāla izdevies kāpt tikai divas reizes. "Gribam šo sajūtu arī šogad," teica pasaules čempione.
Sieviešu konkurencē galvenās favorītes būs mājinieces Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa, kamēr vīriešu konkurencē ar pirmo numuru izsēti Ardis Bedrītis un Arturs Rinkevičs. Latvijas labākais vīriešu duets Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots šoreiz sacensībās nepiedalīsies.
Turnīra spēles varēs vērot tiešraidē "Go3 Sport Open" televīzijas kanālā un "Go3" platformā. Gan sievietēm, gan vīriešiem pamatturnīrā piedalīsies 24 pāri. "Futures" sērijas turnīrs Majoru pludmalē norisināsies līdz svētdienai. "Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.