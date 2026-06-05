Lietuva “Michelin” zvaigžņu skaita ziņā apsteidz Latviju
Pieci Lietuvas restorāni šogad saņēmuši "Michelin" zvaigzni, bet kopumā 44 restorāni saņēmuši "Michelin" atzinību, liecina trešais restorānu ceļveža "Michelin Guide" izdevums par Lietuvu.
Trīs restorāni saglabājuši pērn saņemto "Michelin" zvaigzni, bet divi restorāni savu zvaigzni nopelnījuši pirmo reizi.
Viļņas restorāni "Nineteen18", "Džiaugsmas" un "Demo" "Michelin" zvaigzni saglabājuši trešo gadu pēc kārtas, savukārt "Red Brick" Ukmerģes rajonā un "Deep Roots" ieguva savu pirmo "Michelin" zvaigzni.
Iepriekšējos divus gadus "Michelin" zvaigzni saņēma arī Viļņas restorāns "Pas mus restoranas", kas šogad tika slēgts, taču tā šefpavāre Vita Bartninkaite tagad strādā "Nineteen18".
"Michelin" atzinību "Bib Gourmand" kategorijā par augstas kvalitātes ēdiena par saprātīgu cenu piedāvājumu saņēmuši "Pievos" Birštonā, Viļņas restorāni "Augustin", "B‘ARN Bistro", "El Gato Negro", "14 Horses", "Gaspar's", "Le Travi", kā arī Kauņas restorāns "Numan".
Jaunā šefpavāra balvu saņēma Igns Damansks no restorāna "Red Brick", someljē balva piešķirta Ignatijum Semionovam no "Saint-Malo", apkalpošanas balvu saņēma Pauļus Žekonis no "Numan" un jaunatvērtā restorāna balvu saņēma Riks Vasiļausks un restorāns "Sija".
"Michelin" inspektoru ieteikto restorānu sarakstā šogad iekļauts 31 restorāns salīdzinājumā ar 24 restorāniem pērn.
Lietuvas un "Michelin Guide" partnerības izmaksas ir no 450 000 līdz 500 000 eiro gadā, liecina Lietuvas tūrisma attīstības aģentūras "Keliauk Lietuvoje" sniegtā informācija.
Jau vēstīts, ka "Michelin Guide" 2026. gadā iekļauti 34 Latvijas restorāni, tostarp pa vienai zvaigznei saglabājuši restorāni "John Chef's Hall" un "Max Cekot Kitchen". "Michelin Guide" Latvijas izlasē ir iekļauti 27 restorāni Rīgā un septiņi ārpus galvaspilsētas.
Igaunijā Tallinas restorāns "180° by Matthias Diether" ceturto gadu saglabājis divas "Michelin" zvaigznes, un Tallinas restorāns "NOA Chef's Hall" piekto gadu saglabājis vienas zvaigznes statusu, deviņi restorāni ir iekļauti "Bib Gourmand" vērtējumā, un 32 restorāni ir iekļauti "Michelin" ieteikto vietu ceļvedī.
"Michelin Guide" ir starptautiski pazīstams un prestižs restorānu reitings, kurā tie tiek novērtēti pēc dažādiem kritērijiem un tiem tiek piešķirtas "Michelin" zvaigznes.