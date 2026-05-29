"Visai komandai ir liels rūgtums" - Cibuļskis par piedzīvoto zaudējumu
Visi Latvijas hokeja izlases spēlētāji izjūt rūgtumu pēc zaudējuma pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā, kuru bija pa spēkam pārvarēt, pēc mača teica valstsvienības aizsargs Oskars Cibuļskis.
Latvijas vīriešu hokeja izlase ceturtdien Fribūrā pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā ar rezultātu 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) zaudēja Norvēģijai, kas pirmo reizi iekļuva pusfinālā.
"Protams, ka gribējās uzvarēt arī šo spēli un pretinieks bija tāds, kuru varam vinnēt, taču šoreiz viņiem sanāca iemest, bet mums ripa negāja vārtos," sacīja aizsargs, kurš tika atzīts par izlases labāko spēlētāju mačā. "Visai komandai ir liels rūgtums, jo pretinieks bija ņemams un mēs to zinājām. Mēs centāmies, bet nesanāca."
Pieredzējušais aizsargs norādīja, ka kopumā Latvijas izlasei turnīrs izvērtās sekmīgi. "Es domāju, ka daudzi nemaz negaidīja, ka mēs tiksim ceturtdaļfinālā, bet mēs tur tikām," teica 38 gadus vecais spēlētājs. "Man liekas, ka mēs rādījām tīri labu hokeju, uzvarējām arī spēcīgus pretiniekus, bet šodien kaut kā nesanāca."
Cibuļskis norādīja, ka "uz karstām oglēm" nekādus lēmumus par turpmāko spēlēšanu vai nespēlēšanu izlasē nepieņems, bet sacīja, ka neaizstājamu spēlētāju nav. "Nekad pats sevi uz izlasi neesmu aicinājis. Ja Latvijas izlasei esmu nepieciešams, esmu pieejams, es ierodos, bet nav neaizstājamu," teica aizsargs. "Latvijas izlasē ir spēlētāji, kuri, droši vien, mierīgi mani varētu aizstāt."
2026. gada pasaules čempionātā Latvijas izlases izcīnītā sestā vieta ir otrais visu laiku labākais valstsvienības sasniegums. Labāks rezultāts bija tikai 2023. gadā, kad Latvijas hokejisti izcīnīja bronzas godalgas. Turnīrs noslēgsies svētdien.