Slovāku talanta Slafkovska divi vārti sekmē "Canadiens" uzvaru pirmajā Austrumu konferences finālspēlē
Monreālas "Canadiens" ceturtdien uzvarēja Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa Austrumu konferences fināla pirmajā spēlē.
"Canadiens" viesos ar 6:2 (4:1, 0:1, 2:0) pārspēja Karolīnas "Hurricanes", kas piedzīvoja pirmo zaudējumu šīs sezonas Stenlija kausa izcīņā. Sērijā līdz četrām uzvarām Monreālas komanda izvirzījās vadībā ar 1-0.
Pēc spēlētām 33 sekundēm laukuma saimniekus vadībā izvirzīja Sets Džārviss, uz ko "Canadiens" atbildēja ar četriem gūtiem vārtiem pirmajā trešdaļā. Kols Kofīlds 27 sekundes pēc ielaistajiem vārtiem panāca neizšķirtu, bet pēc tam mājinieku vārtos vēl ripu raidīja Filips Dano, Aleksandrs Teksjē un Ivans Demidiovs. Otrajā periodā vienus "Hurricanes" vārtos atguva Ēriks Robinsos, taču noslēdzošajā trešdaļā viesiem trīs vārtu pārsvaru atjaunoja Jurajs Slafkovskis, kurš divas ar pusi minūtes līdz pamatlaika beigām vēl raidīja ripu tukšos mājinieku vārtos.
"Canadiens" vārtus sargāja Jakubs Dobešs, kurš tika galā ar 25 metieniem, kamēr otrā laukuma pusē Frederiks Andersens atvairīja 16 raidījumus.
Rietumu konferences finālā spēkojas Kolorādo "Avalanche" un Vegasas "Golden Knights", kas sērijas pirmajā mačā uzvarēja ar 4:2.
Pērn finālsērijā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmontonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers" aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras, bet "Oilers" nepārvarēja pirmo kārtu.