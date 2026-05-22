Ņujorkas "Knicks" vēlreiz apspēlē "Cavaliers", noturot mājas priekšrocības
Ņujorkas "Knicks" ceturtdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas turnīra Austrumu konferences finālā izcīnīja otro panākumu.
"Knicks" mājās ar 109:93 (24:27, 29:22, 31:21, 24:23) pārspēja Klīvlendas "Cavaliers" un sērijā līdz divām uzvarām panāca 2-0.
Ņujorkiešu uzvaru ar 26 punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm sekmēja Džošs Hārts, pa 19 punktiem iekrāja Mikals Bridžess un Džeilens Bransons, kura kontā arī 14 rezultatīvas piespēles, bet Karls Entonijs Taunss maču noslēdza ar 18 punktiem un 13 atlēkušajām bumbām. Klīvlendas komandā rezultatīvākais ar 26 punktiem bija Donovans Mičels, Džeimss Hārdens pievienoja 18 punktus, kamēr Evans Moblijs un Džeilens Alens guva attiecīgi 14 un 13 punktus.
"Knicks" komanda nonākusi divu uzvaru attālumā no NBA fināla, kurā nav spēlējusi kopš 1999. gada.
Rietumu konferences finālā spēkojas Sanantonio "Spurs" un Oklahomasitijas "Thunder". Pēc divām spēlēm sērijā ir neizšķirts 1-1. Iepriekšējā sezonā finālsērijā Oklahomasitijas "Thunder" ar 4-3 uzvarēja Indiānas "Pacers".