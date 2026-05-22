Vai Heilija Bībere atkal ir stāvoklī?
Kanādiešu dziedātājs Džastins Bībers un viņa sieva modele Heilija Bībere savu pirmo bērnu pasaulē sagaidīja 2024. gadā. Tagad tīmeklī parādījušās runas, ka pāris varētu būt otrā bērna gaidībās…
Runas izplatījās platformā “X”, kur kāds lietotājs apgalvoja, ka Heilija savā “Instagram” kontā publicējusi paziņojumu par gaidāmo mazuli.
Stilīgais pāris Džastins un Heilija Bīberi
Drīz pēc tam fanu lapās un izklaides ziņu vietnēs sāka cirkulēt rediģēti ekrānuzņēmumi un maldinoši ieraksti, radot apjukumu viņas atbalstītājos. Daudzi sociālo tīklu lietotāji ātri noticēja šim apgalvojumam un sāka apsveikt pāri tīmeklī. Tomēr pagaidām nav nekādu pierādījumu, ka Heilija atkal būtu mātes cerībās – viņas oficiālajā “Instagram” kontā nav publicēts paziņojums par grūtniecību.
Ne Heilija, ne Džastins nav komentējuši šīs baumas. Taču nepatiesais apgalvojums turpināja piesaistīt uzmanību, jo pāris ir ļoti populārs un cilvēkiem interesē viņu privātā dzīve.
Džastins un Heilija Bīberi “Grammy 2022” balvu vakarā
Džastins un Heilija salaulājās 2018. gadā, bet greznas kāzu svinības sarīkoja 2019. gadā. 2024. gadā viņi sagaidīja savu pirmo bērnu – Džeku Blūzu Bīberu. Pēc dēla piedzimšanas pāris lielākoties centies pasargāt ģimenes dzīvi no nevajadzīgas publicitātes, daloties ar faniem tikai ar nelieliem ieskatiem tajā. Lai gan Bīberi ir soctīklos publiskojuši sava dēla fotogrāfijas, rūpējoties par bērna privātumu, viņi ne reizi nav parādījuši viņa seju.