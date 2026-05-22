"Jums nav tiesību nepatiesi apsūdzēt Baltijas valstis!" Polija nosoda Krievijas draudus Latvijai
Polijas Ārlietu ministrija ceturtdien nosodījusi pret Latviju un citām valstīm vērstos Krievijas draudus un dezinformāciju.
Ministrijas paziņojumā pausta solidaritāte ar Latviju un citām valstīm, kas izjūt pieaugošu Maskavas spiedienu.
Ministrija nosodījusi "viltus naratīvus un nepamatotos apgalvojumus", ka Latvija un citas NATO dalībvalstis esot atļāvušas Ukrainai izmantot savu teritoriju vai gaisa telpu lidrobotu uzbrukumiem Krievijai.
Kā vēstīts, Krievijas vēstnieks ANO Vasilijs Ņebenzja ANO Drošības padomes sēdē pirmdien atkārtoja Krievijas Ārējās izlūkošanas dienesta (SVR) apgalvojumus, ka Ukraina gatavojot triecienus Krievijas aizmugures reģioniem no Baltijas valstu teritorijas un ka uz Latviju jau esot nosūtīti ukraiņu karavīri.
Ņebenzja arī piedraudēja Latvijai ar atriebību, no kā neglābšot valsts dalība NATO. Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis ceturtdien sociālās saziņas vietnē "X" norādīja, ka Krievijas draudi Varšavas sabiedrotajiem ir nepieņemami.
"Jums nav tiesību nepatiesi apsūdzēt Baltijas valstis," vēršoties pie Maskavas, uzsvēra Sikorskis. "Ir skaidrs, kurš ir agresors un kurš ir upuris. Mēs joprojām stingri atbalstām ANO hartas un Atlantijas līguma principus," piebilda ministrs.