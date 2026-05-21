"Golden Knights" uzvar Kolorādo un izvirzās vadībā Rietumu konferences finālā
Vegasas "Golden Knights" trešdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa Rietumu konferences fināla pirmajā spēlē pārspēja Kolorādo "Avalanche" un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 1-0.
"Golden Knights" viesos uzvarēja ar rezultātu 4:2 (0:0, 2:0, 2:2).
Vairāk nekā pusi no spēles vārti netika gūti līdz otrā perioda otrajā pusē viesiem ar precīziem metieniem izcēlās Dilans Kolens un Pāvels Dorofejevs. Trešā perioda otrajā minūtē Brets Houdens panāca 3:0, taču Valērijs Ņičuškins un Gabriels Landeskūgs divus vārtus atguva. Mājiniekiem noņemot vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, 45 sekundes pirms pamatlaika beigām 4:2 panāca Niks Douds.
Kārters Hārts uzvarētāju vārtos atvairīja 36 metienus, bet Skotam Vedžvudam bija jātiek galā ar 24 metieniem.
Ķermeņa augšdaļas savainojuma dēļ mājiniekiem nevarēja palīdzēt aizsargs Keils Makars.
Austrumu konferences finālā tiksies Monreālas "Canadiens" un Karolīnas "Hurricanes".
Pērn finālsērijā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmontonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers" aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras, bet "Oilers" nepārvarēja pirmo kārtu.