Šosezon gripas izplatība Latvijā bijusi augsta
Šajā gripas sezonā Latvijā reģistrēta augsta saslimstības intensitāte, vērtē Slimības profilakses un kontroles centrs (SPKC), noslēdzot 2025.-2026. gada gripas un citu elpceļu infekciju monitoringu.
Gripas epidēmija Latvijā tika izsludināta 9. decembrī un noslēdzās 31. martā, kopumā ilgstot 17 nedēļas. Šajā sezonā gripas intensitāte bijusi augsta gan Latvijā, gan citviet Eiropā. Maksimālais saslimstības līmenis sasniedza 795 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem. Tas ir vairāk nekā iepriekšējā sezonā, kad reģistrēti 702,6 gadījumi.
Nacionālajā mikrobioloģijas references laboratorijā sezonas laikā noteikti 1080 gripas vīrusi no vairāk nekā 10 700 testētu paraugu. No tiem 99,3% bija A tipa gripas vīrusi. Augstākais pozitīvo gripas testu īpatsvars sasniedza 24,3%.
SPKC norāda, ka agrīno un intensīvo gripas izplatību daļēji veicināja A(H3N2) gripas vīrusa apakšklades izplatība, kā arī zemā vakcinācijas aptvere riska grupās.
Respiratori sincitiālā vīrusa jeb RSV aktivitāte īpaši augsta bija bērniem līdz četru gadu vecumam. Sezonas maksimumā pozitīvi bija 32,4% paraugu starp stacionētajiem pacientiem ar smagām akūtām respiratorām infekcijām.
Covid-19 pozitīvo testu īpatsvars sezonas laikā samazinājās no 11,4% līdz 2,5%, savukārt pirms sezonas sākuma augustā un septembrī tas sasniedza pat 17,3% līdz 18,9%.
Smagu akūtu respiratoru infekciju gadījumā vidēji 4,4% no visiem stacionētajiem pacientiem bija ar SARI diagnozi. Gandrīz puse jeb 45,4% šo pacientu bija vecumā virs 65 gadiem.
SPKC līdz šim saņēmis informāciju par 51 nāves gadījumu pacientiem ar apstiprinātu gripas infekciju. 88,2% no mirušajiem bija vecumā virs 60 gadiem, ar hroniskām slimībām un nevakcinēti pret gripu.