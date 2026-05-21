Pie Vidzemes slimnīcas jauns stāvlaukums - paplašinātas stāvvietu iespējas apmeklētājiem
Vidzemes slimnīcas apmeklētājiem pieejams jauns stāvlaukums ar vairāk nekā 50 transportlīdzekļu stāvvietu ietilpību. Tas ir būtisks, lai gan pakāpenisks risinājums aktuālajai stāvvietu noslodzei un to nepietiekamībai slimnīcas apkārtnē.
Jaunajā stāvlaukumā (iepriekš laukums izmantots autovadītāju apmācībai) transportlīdzekļus iespējams novietot bez laika ierobežojuma, kas to īpaši piemēro pacientiem, kuri ierodas uz ilgāku plānoto ārstēšanos, stacionāro aprūpi vai citiem ilgākiem apmeklējumiem. Piebraukšana organizēta pa Somu ielu Valmierā un Valmieras apvedceļu P18 Valmiera–Smiltene.
Vienlaikus līdzšinējās stāvvietās Alvila Freimaņa ielā ieviests četru stundu laika ierobežojums transportlīdzekļa stāvēšanai. Šo izmaiņu mērķis ir nodrošināt, lai tuvāk slimnīcas ieejai pieejamās vietas primāri būtu izmantojamas īslaicīgiem apmeklējumiem, piemēram, vizītēm pie ārsta, tādējādi uzlabojot pieejamību tiem, kuriem nepieciešama ātrāka piekļuve pakalpojumiem.
Apmeklētāji tiek aicināti pievērst uzmanību izvietotajām ceļazīmēm un norādēm, kā arī izmantot stāvēšanas laika norādīšanu automašīnas logā, kā tas paredzēts Ceļu satiksmes noteikumos.
Apmeklētājiem no jaunā stāvlaukuma puses jārēķinās ar lielāku mērojamo attālumu līdz slimnīcas ieejai.
Jāuzsver, ka jaunais stāvlaukums ir izveidots kā esošas infrastruktūras pielāgojums. Teritorijas iespējas izveidot stāvlaukumu tuvāk slimnīcai ir ierobežotas. Ņemot vērā pieaugošo pacientu un apmeklētāju plūsmu gan Vidzemes slimnīcā, gan Vidzemes rehabilitācijas centrā, jaunā iespēja būtiski palielina kopējo stāvvietu kapacitāti.