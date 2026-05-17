Latvijas pludmales volejbola izlases Rīgā izcīna ceļazīmes uz Nāciju kausa finālturnīru
Latvijas pludmales volejbola sieviešu izlase svētdien Rīgā izcīnīja vienu uzvaru Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) Nāciju kausa kvalifikācijas turnīrā, bet Latvijas vīriešu izlase tika pie diviem panākumiem, uzvarot savās grupās un iekļūstot finālturnīrā.
Sieviešu sacensību D grupā ar pirmo numuru izsētās pasaules čempiones Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova ar 2-0 (21:12, 21:11) sagrāva bulgārietes Ivetu Gavrailovu un Antoniju Nikolovu (5.), bet ar otro numuru izsētās Līva Ēbere un Deniela Konstantinova ar 2-0 (21:15, 21:17) - ar sesto numuru izsētās Darinu Kindovu un Eleonoru Gičevu, mačā uzvarot ar 2-0.
Latvijas izlase ar 12 punktiem izcīnīja pirmo vietu grupā, otrās ar 10 punktiem bija itālietes, Portugāle sakrāja astoņus un Bulgārija - sešus punktus.
Jau ziņots, ka sestdien Latvijas izlase ar 2-0 pieveica Portugāles un Itālijas komandas.
Vīriešu konkurencē sacensībās ar pirmo numuru izsētie Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots C grupas mačā ar Dāniju ar 2-0 (21:15, 21:18) pārspēja Jakobu Brinku un Nikolai Overgordu (3.), bet ar otro numuru izsētie Edgars Točs un Gustavs Auziņš ar 2-1 (21:19, 20:22, 15:9) - ar ceturto numuru izsētos Kristianu Andersenu un Kristoferu Abellu.
Mačā ar Slovēniju Pļaviņš/Fokerots ar 2-0 (21:16, 21:16) pārspēja Jaku Jevšniku un Benjaminu Mugerli (5.), bet Točs/Auziņš ar 2-0 (21:9, 21:17) - Jaku Prevorčniku un Davidu Renko (6.).
Latvijas izlase ar 12 punktiem izcīnīja pirmo vietu grupā, bet pa deviņiem punktiem sakrāja Dānija un Slovēnija, otro vietu izcīnot Dānijai. Horvātija izcīnīja sešus punktus.
Jau ziņots, ka sestdien Latvijas izlase ar 2-0 pieveica horvātus.
Spēles notika "O-Sands" pludmales volejbola centrā.
Tikai turnīra uzvarētāji sieviešu un vīriešu konkurencē izcīnīja ceļazīmes uz finālturnīru, kas jūlija vidū notiks Budapeštā.