"Jābūt gataviem jebkuram scenārijam!" Lūsiņš brīdina par Vācijas agresīvo spēli; vārtos atkal stāsies Gudļevskis
Latvijas izlasei pasaules čempionāta otrajā spēlē pret Vāciju būs jārēķinās ar pretinieku presingu un daudz metieniem pa vārtiem, svētdien pirms gaidāmā mača saruna ar žurnālistiem prognozēja Latvijas izlases vārtsargu treneris Edgars Lūsiņš.
Mačs "Swiss Life" arēnā Cīrihē tiks aizvadīts plkst. 21.20 pēc Latvijas laika, un tiešraidē to varēs redzēt LTV7.
"Vācieši nežēlos sevi presingā, nekautrēsies iet uz vārtiem un sagaidām to, ka viņi daudz metīs pa vārtiem, jo viņi zina, ka mums ir divas spēles pēc kārtas," par gaidāmo dueli teica Lūsiņš. "Mums ir jābūt gataviem jebkuram scenārijam."
Kā norādīja Lūsiņš, plānots, ka Latvijas izlases vārtos otro macu pēc kārtas stāsies Kristers Gudļevskis. Vakar mačā pret mājinieci Šveici viņš atvairīja 39 metienus un tika atzīts par labāko komandas spēlētāju.
"Gudļevskis pēc vakardienas spēles sūdzējies nav, mēs neredzam nekādas nobīdes no normas, līdz ar to - viss pēc grafika," par vārtsarga izvēli un viņa gatavību sacīja Lūsiņš. "spēlēja pārliecinoši un tas palīdzēja komandai sajust drošību aizsardzībā, bet šodien ir jauna diena. Galvenais, lai visi paspēj atgūties un sagatavoties."
Kā norādīja vārtsargu treneris, lai gaidāmajā spēlē sasniegtu pozitīvu rezultātu, Latvijas izlasei savu vārtu priekšā būs jābūt pirmajiem pie atlēkušajām ripām un nedrīkstēs ļaut pretiniekiem tikt līdz vārtiem. "Kuram vairāk būs meistarības, kuram vairāk būs iespējas, tie arī vairāk kaut ko izveidos pie vārtiem," piebilda Lūsiņš, kurš kopā ar Gudļevski klubu hokejā pārstāv Vācijas līgas komandu Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins".
Tas, ka Gudļevskis ilgstoši spēlē Vācijas līgā, nedod lielas priekšrocības nedz viņam, nedz pretiniekiem. "Tās ir tādas prāta spēles. Esot uz laukuma jau nedomā, ka šis ir no tās līgas vai šis no tās," teica Lūsiņš.
Latvijas un Vācijas izlases turnīru sāka ar zaudējumiem, pirmajos mačos attiecīgi ar 2:4 piekāpjoties Šveicei un ar 1:3 - Somijai. Savstarpējais mačs vabūt ļoti izšķirīgs cīņā par vietu ceturtdaļfinālā.
Pēc mača ar Vācijas valstsvienību Latvijas izlasei būs viena brīvdiena, tad otrdien plkst. 17.20 būs jāspēlē ar Austriju, zaudējums kurai latviešiem pērn liedza sasniegt ceturtdaļfinālu, 21. maijā plkst. 17.20 - ar Somiju, 23. maijā plkst. 13.20 - ar ASV, 24. maijā plkst. 17.20 - ar Lielbritāniju, bet noslēdzošajā grupas spēlē 26. maijā plkst. 13.20 latvieši spēkosies ar Ungārijas hokejistiem.
Otrajā grupā Fribūrā spēlē Kanāda, Zviedrija, Čehija, Dānija, Slovākija, Norvēģija, Slovēnija un Itālija. 89. pasaules čempionāts Šveicē norisināsies līdz 31. maijam.