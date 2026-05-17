Pēc trīs dienu izmisīgiem pūliņiem izdevies atrast lāču apdzīvotajā Transilvānijas mežā pazudušo puisēnu
Pēc trīs dienu ilgas un vērienīgas meklēšanas operācijas Rumānijā brīnumainā kārtā dzīvs atrasts piecgadīgs zēns, kurš bija apmaldījies mežā Transilvānijas dienvidos, netālu no Sebešas.
Nekas neliecināja par tuvojošos nelaimi, kad pirmdien, 11. maijā, piecgadīgais zēns rosījās mežmalā, palīdzot tēvam ikdienas darbos. Pietika vien ar īsu mirkli, kad vīrietis novērsa uzmanību, lai zēns ieskrietu krūmos un pazustu bez pēdām.
Puisēna meklēšanā nekavējoties iesaistījās teju 500 cilvēku – policisti, ugunsdzēsēji, kalnu glābēji un brīvprātīgie. Situāciju īpaši dramatisku padarīja fakts, ka šis reģions ir ārkārtīgi bīstams. Rumānijas mežos mīt Eiropā lielākā brūno lāču populācija, un tur regulāri tiek fiksēti plēsēju uzbrukumi cilvēkiem.
Pazudušo bērnu kādā meža laucē – aptuveni divarpus kilometrus no pazušanas vietas – visbeidzot pamanīja militārā helikoptera apkalpe. Zēns bija lietū izmircis un pamatīgi nosalis, taču viņa veselības stāvoklis bija stabils. Pašlaik bērns atrodas slimnīcā ārstu uzraudzībā un pamazām atgūst spēkus.