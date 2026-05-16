Slovākija izmoka uzvaru pār Norvēģiju pasaules čempionātā, austrieši sakauj Lielbritāniju
Slovākijas vīriešu hokeja izlase sestdien pasaules čempionāta mačā ar rezultātu 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) pārspēja Norvēģiju, bet Austrija ar 5:2 (3:2, 2:0, 0:0) bija pārāka pār Lielbritāniju.
Šīm četrām izlasēm tās bija pirmās spēles čempionātā.
Mača devītajā minūtē Kristiāns Pospīšils pēc brāļa Martina piespēles izslidoja viens pret pretinieku vārtsargu un panāca 1:0 slovāku labā. Kad līdz otrā perioda beigām bija palikušas 13 sekundes, Tīnuss Koblars pēc pagrieziena izdarīja uzmetienu pa vārtiem un tā nonāca mērķī - 1:1.
Slovāki vadību atguva trešās trešdaļas devītajā minūtē, kad pēc norvēģu kļūdas savā aizsardzības zonā slovāki devās pretuzbrukumā divatā pret vienu, un ripu tīklā ieraidīja Mareks Hrivīks.
Pamatlaika pirmspēdējā minūtē norvēģiem pēc pretinieku kļūdas bija laba iespēja izraut neizšķirtu, taču Slovākijas vārtsargs Samuels Hlavajs liedza Kobleram raidīt ripu vārtos.
B grupā ar uzvarām pamatlaikā turnīru sākušas Čehija, Kanāda un Slovākija, zaudējumus pirmajās spēlēs piedzīvoja Norvēģija, Zviedrija un Dānija, bet Itālija un Slovēnija vēl nav sākušas meistarsacīkstes.
Tikmēr Austrijas un Lielbritānijas duelis bija krietni rezultatīvāks, komandām pirmajā periodā gūstot piecus vārtus.
Benjamins Nisners, Pēters Šnaiders un Pauls Hūbers līdz pirmās trešdaļas vidum panāca 3:0, austriešu labā, taču perioda otrajā pusē britiem vārtus guva Deivids Klemenss un Laiems Kērks. Otrajā spēles nogrieznī pa ripai Lielbritānijas vārtos ieraidīja Šnaiders un Leons Valners.
A grupā pirmajās spēlēs pa trīs punktiem ieguvušas Austrija, Somija un Šveice, bez punktiem pirmajās spēlēs palika Vācija, ASV un Lielbritānija, bet Latvijai un Ungārijai šajā čempionātā vēl pirmie mači ir priekšā.
Šogad pasaules čempionāts Cīrihē un Fribūrā norisināsies līdz 31. maijam. Fribūra uzņems B grupas spēles un divus ceturtdaļfināla mačus, bet Cīrihē bez A grupas cīņām paredzēti arī divi ceturtdaļfināli, pusfināla spēles un cīņas par medaļām.