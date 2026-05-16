Izraēla likvidējusi "Hamas" bruņotā spārna vadītāju, kuru uzskata par vienu no 7. oktobra slaktiņa galvenajiem organizatoriem
Izraēla sestdien apstiprināja, ka piektdien notikušajā triecienā Gazas joslā nogalināts palestīniešu teroristiskā grupējuma "Hamas" bruņotā spārna vadītājs Izedīns al Hadads, kuru Izraēla uzskata par vienu no 2023. gada 7. oktobra uzbrukuma galvenajiem organizatoriem.
Iepriekš par Hadada nogalināšanu vēstīja mediji, atsaucoties uz Izraēlas armijas amatpersonas neoficiāli teikto. Izraēla piektdien oficiāli paziņoja, ka noticis uzbrukums, kurā mērķis bijis Hadads, taču viņa nāvi oficiāli apstiprināja tikai tagad.
Arī vairākas "Hamas" amatpersonas aģentūrai AFP apliecināja, ka Hadads ir nogalināts.
"Izraēlas Aizsardzības spēki un Izraēlas Drošības aģentūra ["Shin Bet"] informē, ka vakar precīzā triecienā Gazas pilsētā tika likvidēts terorists Izedīns al Hadads," sacīts armijas un iekšējās drošības dienesta "Shin Bet" kopīgā paziņojumā.
Kopš "Hamas" 2023. gada 7. oktobra uzbrukuma Izraēla nogalinājusi vairākus "Hamas" augstākā līmeņa politiskos līderus un kaujinieku komandierus.
Šajā uzbrukumā "Hamas" kaujinieki Izraēlā noslepkavoja apmēram 1200 cilvēku un sagrāba vairāk nekā 250 ķīlniekus, kas tika aizvesti uz Gazas joslu. Tas izraisīja Izraēlas karu pret "Hamas", kas kontrolēja Gazas joslu.