“Riga” viesos pārspēj “Daugavpili” un paliek virslīgas līdere
"Riga" komanda piektdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 11. kārtas mačā viesos ar rezultātu 3:1 (1:0) pārspēja "Daugavpili".
Viesiem divus vārtus guva Zinedīns M'Hands, kā arī bumbu savos vārtos ieraidīja Papa Gninje. "Daugavpils" labā vārtus guva Džoels Jakubu.
Mača piektajā minūtē pēc Raivja Andra Jurkovska piespēles uz vārtu priekšu Jago Sikeira nospēlēja aktīvi, kā rezultātā Gninje ieraidīja bumbu savos vārtos. "Riga" pārsvaru dubultoja 56. minūtē, kad ar precīzu soda sitienu izcēlās M'Hands.
Spēles 66. minūtē pēc Ervīna Piņaskina piespēles Jakubu vienus vārtus atguva. Lielāko triecienu "Riga" saņēma dažas minūtes vēlāk, kad kājas traumas dēļ mačs beidzās Latvijas izlases pussargam Renāram Varslavānam, kurš tika nogādāts slimnīcā.
Punktu viesu uzvarai pielika M'Hands, kurš vārtu priekšā bija pirmais pie Jāņa Beka atsistās bumbas un kompensācijas laika pirmajā minūtē panāca 3:1.
Daugavpilieši bez uzvarām ir četros mačos pēc kārtas, attālinoties no labāko trijnieka. "Riga" pēc vienīgā zaudējuma sezonas ievadā no nākamajām desmit spēlēm uzvarējusi astoņās.
Pirmajā aplī rīdzinieki mājās uzvarēja ar 4:2.
Kārtas pēdējā spēlē RFS mājās tiekas ar "Liepāju".
Kārtas ievadā trešdien "Jelgava" mājās ar rezultātu 1:0 pārspēja "Super Nova" komandu, bet ceturtdien "Tukums 2000" komanda mājās ar 6:1 pārspēja "Ogre United" un "Auda" savā laukumā ar 7:0 sagrāva "Grobiņu".
"Riga" komandai ir 26 punkti 11 mačos, bet RFS un "Auda" iekrājušas pa 25 punktiem desmit un 11 spēlēs. Aiz labāko trijnieka "Daugavpilij" ir 14 punkti, "Super Nova" tikusi pie 13 punktiem, "Liepājai" ir 12 punkti, bet "Jelgavai" un "Tukums 2000" komandai - pa 11. "Grobiņa" guvusi desmit punktus, bet pēdējā ar trīs punktiem ir "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.