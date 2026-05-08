Vērienīgākais rallijkrosa notikums Latvijā: Biķerniekos ar pašmāju zvaigznēm dalībniekos notiks pirmais Eiropas čempionāta posms
Šajā nedēļas nogalē Biķernieku trasē Rīgā gaidāms augstākā līmeņa rallijkross - Eiropas čempionāta pirmais posms, informē organizatori. Tajā startēs arī vairāki Latvijas sportisti.
Rallijkrosa svētki Rīgā sākās jau 7. maijā plkst. 19:00 ar bezmaksas atklāšanas pasākumu Biķernieku trases spīdveja stadionā, kur ikvienam interesentam bija iespēja satikt dalībniekus, tuvplānā apskatīt viņu automašīnas un izbaudīt svētku atmosfēru. Savukārt 9. un 10. maijā tiks atklāta FIA Eiropas rallijkrosa čempionāta sezona.
Pēc vairāku gadu pārtraukuma trase piepildīsies ar jaudu un motoru rūkoņu, iezīmējot ilgi gaidītu atgriešanos pie rallijkrosa klasiskajām vērtībām. Uz starta ar neredzēti lielu dalībnieku skaitu stāsies jaudīgās "Supercar" klases automašīnas, un līdzās spēcīgiem ārvalstu braucējiem startēs arī vadošie Latvijas sportisti - Jānis Baumanis prestižajā "Euro RX1" klasē, Ronalds Baldiņš un Roberts Purnalis "Euro RX5" klasē, Lenards Patriks Lepsis un Ivo Gabrāns "Euro RX 4" klasēs.
Sacensības norisināsies divu dienu garumā – sestdien paredzēti treniņbraucieni un kvalifikācijas kārtas, savukārt svētdien notiks izšķirošie ceturtdaļfināli, pusfināli un fināli, kam sekos uzvarētāju apbalvošana, sniedzot skatītājiem aizraujošu un intensīvu autosporta pieredzi.
Pasākuma organizators Jānis Bergs uzsver, ka šis ir līdz šim vērienīgākais rallijkrosa notikums, kādu viņam un komandai nācies rīkot Latvijā: “Ir liels prieks un gandarījums organizēt tik liela mēroga sacīkstes. Visa komanda ir ļoti motivēta, un tieši kopīgais darbs ir pamatā šī notikuma tapšanai. Īpašs gandarījums ir par spēcīgo dalībnieku sastāvu, tostarp Baltijas un Latvijas braucēju pārstāvniecību, kas sola aizraujošu cīņu trasē. Aicinām visus uz atklāšanas pasākumu, kā arī sestdien un svētdien klātienē vērot rallijkrosu Biķerniekos - interese ir ļoti augsta un biļetes tiek strauji izpirktas.”
“FIA Eiropas rallijkrosa čempionāta posms Latvijā ir viens no nozīmīgākajiem autosporta notikumiem mūsu reģionā un būtiska daļa no Eiropas autosporta kalendāra. Tas ne tikai pulcē augstākā līmeņa sportistus un komandas, bet arī apliecina Latvijas spēju organizēt starptautiska mēroga sacensības. Mūsu reģionā ir vairākas spēcīgas rallijkrosa rīkotājvalstis ar ilggadēju pieredzi un augstu organizatorisko līmeni, tādēļ konkurence ir augsta un katra posma norise ir nozīmīgs kvalitātes apliecinājums. Tieši tāpēc rallijkrosa atgriešanās Latvijā pēc pārtraukuma ir īpaši nozīmīgs notikums gan sporta sabiedrībai, gan līdzjutējiem,” pauž Linda Medne, Latvijas Automobiļu federācijas ģenerālsekretāre.
Viņa norāda, ka rallijkross kā dinamiska un skatītājiem īpaši pievilcīga disciplīna ieņem nozīmīgu vietu kopējā autosporta arēnā. Šis čempionāts ir platforma, kurā satiekas nākotnes talanti un pieredzējuši braucēji, piesaistot spēcīgākos sportistus un vienlaikus iedvesmojot jauno paaudzi pievērsties autosportam kopumā. “Mēs esam lepni būt daļa no šīs starptautiskās autosporta sabiedrības - turpināt stiprināt Latvijas vietu Eiropas un pasaules autosporta kartē,” uzsver Medne.
Pasākuma nozīmi valsts mērogā akcentē arī ekonomikas ministrs Viktors Valainis, uzsverot, ka FIA Eiropas rallijkrosa čempionāta posma norise Rīgā būs aizraujošs notikums, kas pulcē gan vietējos, gan ārvalstu autosporta entuziastus: “Šāda līmeņa sacensības ir pateicīga platforma Latvijas starptautiskajai atpazīstamībai, ļaujot izcelt mūsu valsts priekšrocības, no sakoptas infrastruktūras līdz viesmīlīgai videi un profesionālai pasākumu organizācijai. Ne mazāk svarīgi ir arī tas, ka šādi pasākumi stiprina Latvijas kā autosporta galamērķa reputāciju, piesaista tūristus, atbalsta vietējos uzņēmējus un iedvesmo iesaistīties autosportā.”
Pēc biļešu tirdzniecības datiem redzams, ka ievērojama daļa apmeklētāju ieradīsies no citām valstīm, kas apliecina pasākuma pievilcību ārvalstu auditorijai. Nozīmīgs atbalsts šāda mēroga sacensību rīkošanā saņemts arī no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) eksporta veicināšanas un valsts tēla stiprināšanas programmas ietvaros, kas veicina Latvijas starptautisko atpazīstamību un stiprina valsts konkurētspēju, piesaistot augstas pievienotās vērtības pasākumus.
Biļešu cenas noteiktas atbilstoši tribīņu izvietojumam un trases redzamībai. Zemākās cena biļetes D tribīnē - 45,00 eiro, no kuras labi pārskatāma daļa trases, savukārt A tribīnē, kas piedāvā plašu skatu uz lielāko trases daļu, biļetes maksās 78,00 eiro, savukārt VIP biļetes pieejamas par 250,00 eiro. Vietas tribīnēs nebūs numurētas, tādēļ skatītāji varēs brīvi izvēlēties sev piemērotāko sēdvietu un ērti pulcēties kopā ar draugiem vai līdzjutēju grupām. Stāvvietu sektori trasē nebūs pieejami.
Bērniem līdz 6 gadu vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu ieeja bez maksas. Jauniešiem 7 - 17 gadu vecumā kā arī pensionāriem un invalīdiem, uzrādot pie ieejas derīgu personu apliecinošu dokumentu, pensionāra vai invaliditātes apliecību, visās cenu kategorijās pieejamas biļetes par samazinātu cenu. Invalīdiem ratiņkrēslā ieeja bez maksas, pavadoņu ieejas biļetes cena 12 EUR.