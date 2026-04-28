"Thunder" kā pirmie iesoļo otrajā kārtā; Jokičs un "Nuggets" pagarina sezonu
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas turnīra otrajā kārtā pirmdien kā pirmā komanda iekļuva pagājušās sezonas čempionvienība Oklahomasitijas "Thunder".
Rietumu konferences ceturtdaļfināla ceturtajā spēlē "Thunder" viesos ar 131:122 (37:33, 38:34, 31:31, 25:24) pārspēja Fīniksas "Suns", sērijā līdz četrām uzvarām svinot panākumu ar 4-0.
Regulārā čempionāta spēcīgākās komandas "Thunder" rindās 31 punktu guva Šejs Gildžess-Aleksandrs, 24 punkti un 12 atlēkušās bumbas sakrāja Čets Holmgrens, 22 punktus guva Eidžejs Mičels, bet 18 punktus un 12 atlēkušās bumbas pievienoja Aizija Hartenšteins. Fīniksas komandu no ceturtā zaudējuma sērijā un sezonas beigām neglāba Devina Bukera 24 punkti, kamēr pa 23 punktiem katrs guva Džeilens Grīns un Dilons Brukss.
Nākamajā kārtā "Thunder" tiksies ar Losandželosas "Lakers" vai Hjūstonas "Rockets". Šajā sērijā ar 3-1 vadībā ir "Lakers". Citā Rietumu konferences ceturtdaļfināla duelī Denveras "Nuggets" savā laukumā ar 125:113 (34:29, 26:22, 37:24, 28:38) pārspēja Minesotas "Timberwolves", sērijā pietuvojoties līdz 2-3.
Mājinieku uzvaru ar "triple double" kaldināt palīdzēja Nikola Jokičs, kura kontā 27 punkti, 16 rezultatīvas piespēles un 12 izcīnītas bumbas zem groziem, vēl 24 punktus guva Džamals Marejs, bet ar 20 punktiem izcēlās Spensers Džounss. "Timberwolves" rindās rezultatīvākais ar 27 punktiem bija Džūliuss Rendls, bet 18 punktus guva Aijo Dosunmu.
Sērijas sestā spēle tiks aizvadīta Minesotas komandas laukumā ceturtdienas vakarā pēc Latvijas laika. Šī pāra uzvarētājs konferences pusfinālā tiksies Sanantonio "Spurs" vai Portlendas "Trail Blazers". Tajā sērijā ar 3-1 vadībā ir "Spurs".
Tikmēr Austrumu konferencē viena zaudējuma attālumā no sezonas beigām nonākusi regulārā čempionāta otra labākā komanda un konferences uzvarētāja Detroitas "Pistons", kas sērijā pret Orlando "Magic" pirmdien piedzīvoja trešo zaudējumu.
"Magic" savā laukumā uzvarēja ar 94:88 (26:27, 28:25, 21:17, 19:19), sērijā palielinot pārsvaru līdz 3-1. Uzvarētāju sastāvā 22 punktus guva Desmonds Beins, 19 punktus pievienoja Francs Vāgners, bet 18 punktus sakrāja Paolo Bankero. Detroitas kluba rindās rezultatīvākais ar 25 gūtiem punktiem bija Keids Kaningems, bet 20 punktus guva Tobiass Heriss.
Sērijas piektā spēle naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika notiks "Pistons" laukumā.