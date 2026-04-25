Citi sporta veidi
Šodien 20:34
"TTT Rīga Juniores" LSBL bronzas sērijas pirmajā spēlē sīvā cīņā pieveic liepājnieces
"TTT Rīga Juniores" komanda sestdien izcīnīja uzvaru Latvijas Sieviešu basketbola līgas (LSBL) bronzas sērijas pirmajā spēlē.
Rīdzinieces mājās ar rezultātu 66:53 (20:11, 20:13, 13:9, 13:20) pārspēja "Liepāja"/LSSS komandu un sērijā līdz divām uzvarām panāca 1-0.
Uzvarētājām rezultatīvākā ar 17 punktiem bija Zane Straudovska, 14 punkti, sešas atlēkušās bumbas un astoņas rezultatīvas piespēles bija Līvai Hermanei, bet 13 punktus guva un desmit bumbas zem groziem izcīnīja Marta Ploriņa.
Pretiniecēm 19 punkti un sešas atlēkušās bumbas bija Kerlīnai Balodei, bet 13 punktus guva un sešas atlēkušās bumbas izcīnīja Maija Aploka.
Finālsērijā tiksies "TTT Rīga" un "Rīgas Stradiņa universitātes" (RSU) basketbolistes, pirmo spēli aizvadot svētdien.