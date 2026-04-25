Aļonai Ostapenko sāpīgs zaudējums Madrides "WTA 1000" turnīra dubultspēļu pirmajā kārtā
Foto: ZUMAPRESS.com
Jauns.lv / LETA

Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko sestdien piedzīvoja zaudējumu Madrides "WTA 1000" turnīra dubultspēļu pirmajā kārtā.

Turnīrā ar ceturto numuru izsētās Ostapenko un jaunzēlandiete Erina Rutlifa ar rezultātu 7-6 (7:2), 5-7, 6:10 zaudēja čehietēm Marijai Bouzkovai un Lindai Noskovai.

Zaudējot pirmajā kārtā, Ostapenko sacensības noslēdza ar desmit WTA dubultspēļu ranga punktiem.

Vienspēļu turnīrā Ostapenko, kura WTA rangā atrodas 40. vietā un turnīrā izsēta ar 21. numuru, sasniegusi trešo kārtu. Turnīrs Madridē māla seguma kortos norisināsies līdz nākamās nedēļas beigām.

