"airBaltic" plāno atsākt lidojumus uz Telavivu.
Bizness un ekonomika
Šodien 12:02
"airBaltic" plāno atsākt lidojumus uz Telavivu
Situācijai pakāpeniski stabilizējoties Tuvajos Austrumos un ņemot vērā pieaugošo pasažieru pieprasījumu, Latvijas nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" no 2026. gada 1. jūlija plāno atsākt tiešos lidojumus starp Rīgu un Telavivu (Izraēlā), nodrošinot trīs reisus nedēļā.
Lidojumu atsākšana tiks veikta rūpīgi ievērojot Eiropas Aviācijas Drošības Aģentūras (EASA) izdotās rekomendācijas un apdrošinātāju noteiktos ierobežojumus. Drošība ir "airBaltic" darbības pamatprincips, un lidsabiedrība turpinās nepārtraukti uzraudzīt situācijas attīstību, nepieciešamības gadījumā operatīvi pielāgojot lidojumu grafiku.
Pasažieru, apkalpes un lidojumu drošība ir "airBaltic" augstākā un galvenā prioritāte.