Aizsargstikla salaušana neliedz Kolorādo "Avalanche" izcīnīt otro uzvaru Stenlija kausa izcīņā
Aizsargstikla nomaiņa prasīja 17 minūtes.
Jauns.lv/LETA

Nikolā Ruā gūstot vārtus pagarinājumā, Kolorādo "Avalanche" komanda otrdien nostiprināja vadību Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņas pirmās kārtas sērijā.

Rietumu konferences ceturtdaļfināla otrajā mačā "Avalanche" mājās ar rezultātu 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) uzveica Losandželosas "Kings" un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 2-0.

Otrajā periodā viesiem bija iespēja izvirzīties vadībā, taču "Avalanche" vārtsargs Skots Vedžvuds atvairīja Kvintona Baifīlda izpildīto soda metienu. Mājinieku fani veiksmīgo epizodi atzīmēja, sitot pa stiklu, un saplēsa to, kā dēļ mačs uz apmēram 17 minūtēm tika pārtraukts.

Pirmie vārti tika gūti vien spēles 54. minūtē, kad Artēmijs Panarins ar sagatavotu metienu no tuvas distances realizēja vairākumu un panāca 1:0 "Kings" labā. Trīs minūtes vēlāk Gabriels Landeskūgs vārtu priekšā ieraidīja ripu tīklā un izlīdzināja rezultātu. Cīņa turpinājās pagarinājumā, kur astotajā minūtē Ruā pie vārtiem tika pie atlēkušās ripas un ar nūjas lāpstiņas neērto pusi ieraidīja to mērķī, izraudams mājiniekiem uzvaru.

Tikmēr savu vēsturē pirmo uzvaru Stenlija kausā izcīnīja Jūtas "Mammoth", kas viesos ar 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) uzveica Vegasas "Golden Knights". Sērijā rezultāts ir neizšķirts 1-1.

Uzvaru nesošos vārtus guva Logans Kūlijs sešas minūtes pirms pamatlaika beigām. Iepriekšējos periodos uzvarētājiem vārtus guva Makenzijs Vīgers un Dilans Ginters, bet pretiniekiem izcēlās Marks Stouns un Ivans Barbaševs.

Tikmēr Austrumu konferences ceturtdaļfinālā 1-1 panāca Bostonas "Bruins", kas viesos ar 4:2 (0:0, 3:0, 1:2) bija pārāka pār Bufalo "Sabres". Bostonieši otrajā periodā guva trīs bezatbildes vārtus - pirmais izcēlās Viktors Arvidsons, turpinājumā pēc Morgana Gīkija augsta iemeta zonā no centra ripu savos vārtos ielaida Uko Peka Lūkonens, bet 3:0 panāca Pavels Zaha.

Trešā perioda 16. sekundē Arvidsons vēl vairāk nostiprināja viesu vadību, bet trešdaļas otrajā pusē ar 74 sekunžu intervālu "Sabres" komandai vārtus guva Bouens Birams un Peitons Krebss.

Pērn finālsērijā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmotonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers" aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras.

