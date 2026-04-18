RVS/LU volejbolistes noslēdz sezonu ar bronzas medaļām
Latvijas čempionātā volejbolā sievietēm šodien Daugavpils Sporta skolā RVS/LU komanda trijos setos apspēlēja mājinieces, cīņā par bronzas medaļām sērijā ar 2-0 pieveicot Daugavpils Sporta skolas komandu.
Latvijas čempionātā volejbolā sievietēm cīņā par bronzas medaļām RVS/LU sērijā līdz divām uzvarām šodien otrajā spēlē izbraukumā ar 3-0 (30:28, 25:15, 25:20) pieveica Daugavpils Sporta skolas komandu.
Visos trijos setos vadībā tika arī mājinieces. Pirmajā setā mājinieces ar bloku panāca vadību ar 13:9, bet rīdzinieces guva četrus punktus pēc kārtas un pēc diviem Samantas Liepas blokiem panāca izlīdzinājumu, līdzīgā galotnē uzvarot pēc Līvas Solas blokā apturēta Janas Franckevičas uzbrukuma – 30:28.
Arī otro setu labāk sāka mājinieces, pēc Katrīnas Paulas Krustkalnes uzbrukuma autā izvirzoties vadībā ar 4:1. Nākamos trīs punktus pēc Krustkalnes un Liepas bloka guva viešņas, bet pēdējoreiz setā neizšķirts bija, rezultātam esot 6:6. Setam punktu ar uzbrukumu no ceturtās zonas pielika Šarlote Šlitere – 25:15.
Tāpat trešais sets pēc Martas Ozoliņas uzbrukumā un ar servi gūtajiem punktiem un Katrīnas Stacevičas bloka sākās mājiniecēm labvēlīgi – 3:0. Nākamos četrus punktus gan guva RVS/LU komanda, pēc Liepas bloka izvirzoties vadībā ar 4:3. Seta vidū ar triju punktu izrāvienu rīdzinieces panāca 12:8, bet daugavpilietes pēc divām Renātes Kates Krūklītes kļūdām uzbrukumā un rezultatīva Franckevičas uzbrukuma guva trīs punktus pēc kārtas un vadību atguva – 17:15. Tomēr RVS/LU komandas četri gūtie punkti pēc kārtas, šajā nogrieznī ar blokiem izceļoties cēlājai Katrīnai Laurai Zariņai un Šliterei, deva vadību viešņām (20:18). Mājinieces pēc Šliteres kļūdas uzbrukumā vēlreiz atjaunoja neizšķirtu (20:20), taču atlikušajās piecās mača izspēlēs punktus guva Rīgas volejbolistes, “bronzas punktu” sezonai ar bloku pieliekot Šliterei – 25:20.
Mājiniecēm 14 punktus guva Ozoliņa, bet astoņus punktus – Franckeviča. Rīgas komandā piecus no 19 punktiem guva Šlitere, 18 punktus guva Krūklīte, 11 punktus – Liepa, četrus no tiem sakrājot blokā, astoņus – Krustkalne, bet Sola trīs no saviem četriem punktiem guva ar bloku.
Rīdzinieces vairāk punktu guva ar servi (8:5), bloku (15:4) un uzbrukumu (40:30).
Pēc spēles čempionāta labākās “libero” balva tika pasniegta Daugavpils Sporta skolas pārstāvei Evitai Šnepstei.
“Spēle bija ļoti līdzīga tai, kas bija Rīgā. Abas komandas daudz spēlēja aizsardzībā un pēc tam radīja iespējas veidot uzbrukumus. Mēs spējām izturēt garās izspēles un atrast risinājumus grūtos brīžos. Manuprāt, tieši šīs garās izspēles izšķīra spēles gaitu,” pēc bronzas medaļu izcīnīšanas teica RVS/LU komandas galvenais treneris Arvils Keišs. Pirmajos divos setos bijām iedzinējos un atspēlējāmies. Pirmajā setā tikpat labi varēja uzvarēt arī pretinieces, un tad nav zināms, kā izvērstos turpmākā spēle. Arī trešajā setā daugavpilietēm bija iespēja setu pabeigt savā labā, taču svarīgos brīžos mēs to neļāvām. Iespējas bija abām komandām, bet mēs tās šodien izmantojām labāk.””
“Prieks par to, ka šogad čempionātā piedalījās astoņas komandas, klāt nākot dažām komandām ar jaunajām spēlētājām. Līdz ar to čempionāts bija interesantāks. Mūsu spēlētājas sezonas laikā strauji progresēja, un sezonas beigās jau spēlējām ļoti labi,” par čempionātu kopumā saka Keišs.
Atskatoties uz sezonu kopumā, RVS/LU komandas treneris uzsver, ka “šosezon bija daudz jāmācās tikt galā ar grūtām situācijām, jo sezonu sākām ar 12 zaudētām spēlēm pēc kārtas. Tas noteikti nav viegli, bet domāju, ka tieši tas mums palīdzēja sezonas otrajā daļā pārvarēt grūtības, tai pašā laikā gan komandai, gan jaunajām spēlētājām ļoti progresējot.”
“Mēs zinājām, ka trešdienas spēle vēl neko nenoteiks, jo Daugavpils vienība ir komanda, ar kuru ne mirkli nevar atslābt. Zinājām, cik svarīgas ir emocijas, tāpēc, jau braucot uz Daugavpili, noskaņojāmies ar skaļu mūziku un pozitīvu atmosfēru,” pēc uzvaras teica spēles rezultatīvākā dalībniece RVS/LU rindās Šarlote Šlitere. “Uzskatu, ka šodien bijām daudz pārliecinātākas par sevi, jo zinājām, ka būs garas izspēles. Bloks arī bija diezgan sakārtots, un tas atviegloja spēli aizsardzībā. Patika, ka pretinieces nepadevās un līdz pat pēdējai svilpei visas cīnījās. Īpaši pirmā seta galotne bija intriģējoša, jo rezultāts bija 30:28, un tas mums noteikti deva arī pārliecību turpmākajai spēlei.”
“Komandai šosezon ir bijis ļoti liels progress. Sezonu sākot, bija daudz jaunpienācēju, tāpēc, iespējams, sezonas sākumā nebijām tik saliedētas kā komanda, bet ar laiku satuvinājāmies, kas uzlaboja arī komandas “ķīmiju” laukumā,” par aizvadīto sezonu saka Šarlote. “Pati vērtēju šo sezonu kā ļoti noderīgu, īpaši emocionāli, jo pēc varbūt ne tik veiksmīga sezonas starta spējām saņemties un iegūt medaļu Latvijas čempionātā.”
Zelta medaļu ieguvējas kļuva zināmas jau trešdien, kas RSU sērijā ar 3-0 pieveica “Mārupes SC” vienību, trešo reizi pēc kārtas kļūstot par čempioni.