Šodien 22:09
Olaines Sporta centra mākslas vingrotājām 11 medaļas sacensībās Ogrē
Olaines Sporta centra jaunās vingrotājas 11.–12. aprīlī spīdēja Latvijas Jaunatnes meistarsacīkšu finālos “Ogres kauss”, izcīnot 11 medaļas un apliecinot augstu meistarību un cīņassparu. Tajā pašā nedēļas nogalē centra sportistes startēja arī Latvijas Jaunatnes festivālā “Ogres pavasaris”.
11. un 12. aprīlī norisinājās Latvijas Jaunatnes meistarsacīkšu finālsacensības “Ogres kauss” mākslas vingrošanā.
Olaines Sporta centru godam pārstāvēja 12 audzēknes, kuras demonstrēja augstu meistarību, neatlaidību un cīņassparu.
Kopvērtējumā komanda izcīnīja 11 medaļas – lielisks sasniegums, kas apliecina ieguldīto darbu un mērķtiecību!
Sacensībās piedalījās:
- Karolīna Gavale
- Ieva Logina
- Nikola Plukaite
- Polina Hļebņikova
- Arina Jadrova
- Ella Pišinska
- Sofija Belousa
- Adelīna Pačepko
- Ļika Zlibina
- Viktorija Vasiļjeva
- Kristiāna Ruskule
- Margarita Cirganoviča
12. aprīlī sacensību ietvaros norisinājās arī Latvijas Jaunatnes festivāls “Ogres pavasaris”
Festivālā Olaines Sporta centru pārstāvēja 6 audzēknes:
- Viktorija Bezkorovainaja
- Keita Masa
- Evelīna Faļēviča
- Īrisa Tēraudkalne
- Daniela Belousa
- Arina Feoktistova