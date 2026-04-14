Madridē "Barcelona" atkal saņem sarkano "plāksteri", Dembele norok "Liverpool" - "Atletico" un PSG iesoļo Čempionu līgas pusfinālā
Madrides "Atletico" un Parīzes "Saint-Germain" (PSG) futbolisti otrdien nodrošināja vietu UEFA Čempionu līgas pusfinālā.
Ceturtdaļfināla atbildes spēlē "Atletico" mājās ar 1:2 (1:2) atzina "Barcelona" pārākumu, taču divu maču summā Madrides futbolisti bija pārāki ar 3:2. "Barcelona" izdevās atspēlēt pretinieku pirmajā spēlē iekrāto pārsvaru jau pirmajās 24 minūtēs. Vispirms 4. minūtē pēc pārtvertas piespēles vārtus guva Lamins Jamals, bet 20 minūtes vēlāk otro reizi mājinieku vārtsargu pārspēja Ferrans Torress. Pirmā puslaika turpinājumā madridieši atguva vienu vārtu pārsvaru divu maču summā, precīzam esot Ademolam Lukmanam.
Otrā puslaika ievadā Torresam vēlreiz izdevās raidīt bumbu mājinieku vārtos, taču pēc VAR iesaistes aizmugures dēļ vārtu guvums netika ieskaitīts. Mača turpinājumā 79. minūtē barselonieši palika mazākumā pēc tam, kad sarkano kartīti nopelnīja Eriks Garsija.
Pirmajā spēlē "Atletico" viesos uzvarēja ar 2:0, uzvaru nodrošinot pēc laukuma saimnieku spēlētāja noraidījuma.
Citā ceturtdaļfināla atbildes mačā PSG izbraukumā ar 2:0 (0:0) uzvarēja "Liverpool", divu spēļu summā parīziešiem tiekot pie panākuma ar 4:0 Pirmie vārti mačā tika gūti 73. minūtē, kad ar spēcīgu sitienu mājinieku vārtsargu pārspēja Usmans Dembelē. Kompensācijas laika ievadā Dembelē izcēlās ar vēl vienu precīzu sitienu pretuzbrukumā un dubultoja PSG pārsvaru. Pirms nedēļas parīzieši savā laukumā svinēja uzvaru ar 2:0.
Trešdien tiks noskaidrotas pārējās divas pusfinālistes. Pagājušajā nedēļā Minhenes "Bayern" ar 2:1 pārspēja Madrides "Real", bet Londonas "Arsenal" ar 1:0 bija pārāka pār Lisabonas "Sporting".
Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļuva astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24. vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36. vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.
Sacensību fināls maijā notiks Budapeštā.
Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".