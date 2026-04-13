Bļugers izkaujas "Canucks" otrajā uzvarā pēc kārtas, Merzļikins tuvojas sezonas beigām
Latvijas uzbrucēja Teodora Bļugera pārstāvētā Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Vankūveras "Canucks" svētdien izcīnīja otro panākumu pēc kārtas, viesos pieveicot Anaheimas "Ducks" vienību.
"Canucks" izbraukumā uzvarēja ar 4:3 (2:1, 0:0, 1:2, 1:0), uzvaras vārtus 10 sekundes pirms papildlaika beigām vairākumā gūstot Marko Rosi.
TEDDY BLUEGER, FOR THE BOYS #CANUCKS pic.twitter.com/Kuhe7AKHdL— Tommy (@tommykippes2) April 13, 2026
Bļugers uz ledus bija 14 minūtes un 43 sekundes, no kurām 43 sekundes spēlēja mazākumā. Latviešu uzbrucējs metienus vārtu rāmī neizpildīja, uzvarēja piecos no 12 iemetieniem, nopelnīja septiņas soda minūtes un maču noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu. Tāpat viņš iesaistījās kautiņā pirmā perioda vidū.
Pamatlaikā vārtus uzvarētāju labā guva Kērtiss Duglass, Džeiks Debrasks un Broks Besers, bet mājinieku rindās divas ripas vārtos nogādāja Katers Gotjē, bet reizi - Leo Kārlsons.
"Canucks" ar 56 punktiem 80 spēlēs ir pēdējā vietā Rietumu konferencē un visā līgā, bet "Ducks" ar 90 punktiem 79 mačos atrodas septītajā pozīcijā Rietumu konferencē.
Citos mačos zaudējumus svētdien piedzīvoja latviešu vārtsargu Elvja Merzļikina un Atrūra Šilova pārstāvētās komandas. Šilova vienība Pitsburgas "Penguins" viesos ar 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) atzina Vašingtonas "Capitals" pārākumu, bet Kolumbusas "Blue Jackets" mājās ar 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) piekāpās Bostonas "Bruins". Abi latviešu vārtsargi palika uz rezervistu soliņa. "Blue Jackets" ar kārtējo zaudējumu visdrīzāk arī šajā sezonā paliks bez izslēgšanas spēlēm.
"Penguins" ar 98 punktiem 81 mačā Austrumu konferencē ieņem piekto vietu un ir garantējusi vietu Stenlija kausā, bet "Blue Jackets" ar 92 punktiem ir desmitajā pozīcijā un uz vietu izslēgšanas spēlēs pretendē tikai teorētiski.