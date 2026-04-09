Balceram liels spēles laiks zaudējumā Šveices pusfināla sērijā, Dzierkals izceļas Čehijā
Zaudējumu Šveices augstākās hokeja līgas (NL) pusfināla trešajā spēlē trešdien piedzīvoja Latvijas uzbrucēja Rūdolfa Balcera pārstāvētā Cīrihes "Lions" komanda, nespējot izbraukumā gūt vārtus pret "Davos" vienību. Čehijas pusfināla sērijā vārtus guva Mārtiņš Dzierkals.
"Lions" viesos piekāpās ar 0:1 (0:1, 0:0, 0:0), sērijā līdz četrām uzvarām nonākot iedzinējos ar 1-2. Vienīgos vārtus spēles 13. minūtē mājiniekiem guva Davids Baraduns, bet "sauso" maču maču Davosas kluba vārtos aizvadīja Sandro Aišlimans, kurš atvairīja visus 20 viesu metienus.
Balcers šajā spēlē uz ledus bija 18 minūtes un 58 sekundes, no kurām teju trīs minūtes spēlēja vairākumā. Latvijas uzbrucējs divas reizes meta pa vārtiem, bloķēja vienu metienu un maču noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu. Izslēgšanas turnīrā Balceram septiņās spēlēs ir pieci punkti (2+3), divas soda minūtes un pozitīvs lietderības koeficients +4.
Otrajā pusfināla sērijā trešdien "Fribourg-Gotteron" savā laukumā ar 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) pārspēja Ženēvas "Servette" un sērijā izvirzījās vadībā ar 2-1. Nākamās pusfināla sēriju spēles notiks piektdien. Pagājušajā sezonā par NL čempioni kļuva Cīrihes "Lions" vienība, kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Lausanne" komandu.
Latvijas uzbrucējs Mārtiņš Dzierkals trešdien Čehijas hokeja ekstralīgas pusfināla mačā raidīja ripu tukšos vārtos, ar Prāgas "Sparta" komandu svinot uzvaru. "Sparta" mājās ar 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) pārspēja Pardubices "Dynamo" un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 2-2.
Dzierkals ripu vārtos raidīja 25 sekundes pirms pamatlaika beigām, tobrīd panākdams 4:2. Izslēgšanas turnīrā viņam 16 mačos ir divi gūti vārti un viena rezultatīva piespēle. Šajā mačā viņam 13:57 minūtes laukumā, kurās viņam veseli trīs metieni uz pretinieku vārtiem.
🏒 Mārtiņš Dzierkals ar metienu tukšos vārtos saceļ kājās pārpildīto O2 arēnu Prāgā un kaldina @HCSpartaPraha otro uzvaru pusfinālā pic.twitter.com/ZDuFBHScAG— Rems Ratņikovs (@HKJ_Apskatnieks) April 8, 2026
Citā spēlē Karlovi Varu "Energie" ar Jāni Jaku un Robertu Mamčicu sastāvā, bet bez Haralda Egles pieteikumā mājās ar 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) guva virsroku pār Tršinecas "Ocelarzi", kas sērijā ir vadībā ar 3-1. Jānis Jaks laukumā pavadīja veselas 22:38 minūtes, kuru laikā vienu reizi meta uz vārtiem, izpildīja vienu spēka paņēmienu, bloķēja vienu metienu, nopelnīja vienu noraidījumu un spēli pabeidza ar pozitīvu lietderību (+1). Mamčics 16:12 minūtēs statistikas ailēs neatzīmējās, taču maču noslēdza ar pozitīvu lietderību (+1).
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.