Vaicāts, vai saistībā ar šo ir pretestība no tirgotājiem, ministrs atbildēja apstiprinoši, uzreiz norādot, ka mediju pieejamība ir būtisks drošības jautājums.
Bizness un ekonomika
Šodien 10:09
“Tas ir drošības jautājums” Valainis pauž stingru atbalstu tam, ka Latvijā drukāto presi būs jātirgo arī lielveikalu tīklos
“Latvijas Radio 1” raidījumā “Labrīt” Ekonomikas ministram Viktoram Valainim (ZZS) tika vaicāts par ieceri panākt, ka Latvijā drukātus preses izdevumus tirgo lielveikalu tīklos.
“Šobrīd par to ir jau panākta vienošanās Saeimā, un Ekonomikas ministrijai ir uzdots to nodrošināt ar likuma spēku,” pauda Valainis.
Vaicāts, vai saistībā ar šo ir pretestība no tirgotājiem, ministrs atbildēja apstiprinoši, uzreiz norādot, ka mediju pieejamība ir būtisks drošības jautājums.
“Saeimā šis ir atbalstīts, arī mēs esam gatavi pieņemt lēmumus. Es ļoti ceru, ka mēs šo panāksim sarunu ceļā, ka arī veikalu ķēdes, kas ikdienā to nedara, to darīs arī bez nepieciešamības likt lietā likumu,” paskaidroja Valainis.
Ministrs nenosauca vārdā lielveikalu ķēdes, kuras netirgo Latvijā drukāto presi.