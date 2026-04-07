Viktors Vembanjama gūst traumu un nepabeidz spēli, Jokičam kārtējais "triple-double"
Panākumu savā laukumā pirmdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta mačā svinēja viena no līdervienībām Sanantonio "Spurs", tomēr uzvarā pār Filadelfijas "76ers" traumu guva Viktors Vembanjama.
"Spurs" mājās uzvarēja ar 115:102 (29:28, 33:27, 30:30, 23:17), bet komandas līderis Vembanjama laukumā otrajā puslaikā nedevās.
Otrās ceturtdaļas ievadā Vembanjama laukuma vidū pēc sadursmes ar Polu Džordžu kādu brīdi palika uz parketa, bet vēlāk devās uz ģērbtuvēm. Trešdaļas izskaņā viņš vēl atgriezās laukumā, tomēr nepilnu minūti pirms pārtraukuma atkal devās uz ģērbtuvēm un laukumā neatgriezās. Tiek vēstīts, ka francūzim ir ribu sasitums, un nav zināms, vai viņš piedalīsies regulārā čempionāta pēdējās trijās spēlēs.
Vembanjama mačā pret "76ers" laukumā pavadīja nepilnas 16 minūtes, kurās sakrāja 17 punktus, piecas atlēkušās bumbas un trīs bloķētus metienus. Uzvarētājiem 17 punktus guva arī Dilans Hārpers, bet rezultatīvākais ar 19 punktiem bija Stofons Kāsls, kurš sakrāja arī desmit atlēkušās bumbas un 13 rezultatīvas piespēles, tiekot pie "triple double".
"Spurs" ar 60 uzvarām 79 spēlēs ir garantējusi sev otro vietu Rietumu konferences noslēguma tabulā, bet saglabā arī teorētiskas izredzes uz pirmo pozīciju, no līderes Oklahomasitijas "Thunder" atpaliekot par divām uzvarām.
"76ers" šajā spēlē no zaudējuma neglāba Džoela Embīda 34+12, bet 16 punktus guva Pols Džordžs. Filadelfijas vienība ar bilanci 43-36 ir septītajā pozīcijā Austrumu konferencē un turpina cīņu par labāko sešinieku, lai nebūtu jāpiedalās "play-in" kārtā izslēgšanas mačos.
Citā spēlē ar sezonas 33. "triple double" izcēlās Nikola Jokičs, palīdzot Denveras "Nuggets" pagarinājumā pārspēt Portlendas "Trail Blazers". "Nuggets" mājās bija pārāka ar 137:132 (31:35, 27:37, 29:29, 38:24, 12:7), tiekot pie devītā panākuma pēc kārtas.
NIKOLA JOKIĆ DOMINATES IN DENVER'S COMEBACK WIN
35 points
14 boards
13 assists
5 steals
9 STRAIGHT WINS for the @nuggets... as Joker becomes the first player with multiple 35/10/10/5 games since 1973-74! pic.twitter.com/BQ80swgFc6
Jokičs izcēlās ar 35 gūtiem punktiem, 14 izcīnītām bumbām zem groziem un 13 rezultatīvām piespēlēm. Vēl mājinieku rindās 23 punktus guva Ārons Gordons, bet 20 - Džamals Marejs. Portlendas kluba sastāvā 30 punktus guva Tumani Kamarā, 26 punktus sakrāja Deni Avdija, bet ar 19 punktiem un 11 rezultatīvām piespēlēm izcēlās Džrū Holidejs.
Sezonas garākā panākumu sērija ļāva "Nuggets" ar bilanci 51-28 pakāpties uz trešo vietu Rietumu konferencē, kamēr "Trail Blazers" ar 40 uzvarām 79 spēlēs ir devītajā pozīcijā.