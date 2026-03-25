Latvijas hokejistiem NHL dažādas sekmes: uzvaras Girgensonam un Merzļikina komandai, Šilovam zaudējums
Otrdien Nacionālajā hokeja līgā laukumā devās vairāku Latvijas hokejistu pārstāvētās komandas — pie uzvarām tika Kolumbusas “Blue Jackets” un Tampabejas “Lightning”, kamēr Pitsburgas “Penguins” ar Artūru Šilovu sastāvā piedzīvoja zaudējumu.
Otrdien Nacionālajā hokeja līgā (NHL) pie uzvaras tika Kolumbusas “Blue Jackets”, kas viesos ar 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) pārspēja Filadelfijas “Flyers”. Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins šajā mačā nedevās laukumā, savukārt “Flyers” pārstāvošais Latvijas uzbrucējs Rodrigo Ābols savainojuma dēļ nespēlēja. Austrumu konferencē “Blue Jackets” ar 87 punktiem 71 spēlē ieņem piekto vietu, bet “Flyers” ar 80 punktiem 70 mačos atrodas 11. pozīcijā.
Tikmēr Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs otrdien devās laukumā Pitsburgas “Penguins” sastāvā, taču viņa pārstāvētā komanda savā laukumā ar 2:6 (1:4, 0:1, 1:1) piekāpās Kolorado “Avalanche”. Šilovs atvairīja 24 no 29 pretinieku metieniem, atvairot 82,8% raidījumu. Austrumu konferences kopvērtējumā “Penguins” ar 86 punktiem 71 spēlē ieņem septīto vietu.
Savukārt Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons kopā ar Tampabejas “Lightning” tika pie panākuma mājas spēlē, kurā ar 6:3 (0:2, 3:1, 3:0) tika pieveikta Minesotas “Wild”. Girgensons laukumā pavadīja 12 minūtes un 49 sekundes, izdarīja vienu metienu, pielietoja vienu spēka paņēmienu un maču noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu. Austrumu konferences kopvērtējumā “Lightning” ar 93 punktiem 70 spēlēs ieņem trešo vietu.