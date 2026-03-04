Grieķu politiķis atzīstas narkotiku lietošanā - viņam draud liels sods
Grieķu politiķis un bijušais finanšu ministrs Janis Varufakis asi kritizējis pret viņu sākto kriminālvajāšanu, nosaucot to par “absurdu”. Politiķis nonācis tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā pēc tam, kad publiski atzina, ka gandrīz pirms 40 gadiem lietojis ekstazī, vēsta “The Guardian”.
64 gadus vecais Varufakis par šo pieredzi stāstīja kādā podkāstā, taču februāra beigās viņam tika izvirzīta apsūdzība par “citu personu kūdīšanu nelikumīgi lietot narkotiskās vielas”. Ja tiesa viņu atzīs par vainīgu, politiķim var draudēt vismaz sešu mēnešu cietumsods un naudas sods līdz 50 000 eiro. Tiesas sēde paredzēta decembrī.
Piektdien Varufakis platformā "X" norādīja, ka apsūdzība pret viņu esot saistīta ar plašākām politiskām tendencēm Rietumos.
“Mana absurdā kriminālvajāšana jāskata plašākā kontekstā – Rietumos pieaug jauna, viltīga fašisma forma,” rakstīja politiķis. Viņš arī apgalvoja, ka Grieķijas centriskās labējās valdības augstos amatos iecelti cilvēki ar neofašistiskiem uzskatiem.
Varufakis Eiropas kreiso aprindās tiek uzskatīts par vienu no skaļākajiem Grieķijas publiskajiem intelektuāļiem. Janvārī podkāstā viņš atklāti stāstīja par savu pieredzi ar narkotikām jaunībā.
Atbildot uz jautājumu, vai viņš kādreiz lietojis narkotikas, Varufakis atcerējās notikumu Sidnejā 1989. gadā, kad pēc Mardi Gras parādes Kailijas Minogas koncerta laikā lietojis ekstazī.
“Ekstazī lietoju tikai vienu reizi. Sākumā tā bija neticama pieredze, bet dažas dienas vēlāk man sākās spēcīga migrēna. Es atceros, ka dejoju 15–16 stundas no vietas, taču pēc tam veselu nedēļu jutos slikti un nekad to vairs nelietoju.”
Politiķis arī piebilda, ka joprojām reizēm labprāt lietotu marihuānu, taču “nevarot to atrast, un neviens to viņam nedod”.
Varufaka izteikumi izraisīja kritiku, tostarp no televīzijas raidījumu vadītājiem, kuri viņu apsūdzēja par sliktu piemēru sabiedrībai. Tomēr viņš nav pirmais sabiedrībā zināmais cilvēks Grieķijā, kurš publiski runājis par narkotiku lietošanu.
Bijušais Atēnu mērs Kosts Bakojanis, kurš ir arī premjerministra brāļadēls, 2017. gadā televīzijas intervijā atzina, ka jaunībā smēķējis hašišu. Par līdzīgu pieredzi publiski stāstījuši arī mākslinieki un zinātnieki, taču neviens no viņiem nav ticis krimināli vajāts.
Tikmēr atbalsts Varufakim pieaug. Grieķijā pazīstamais narkotiku atkarības eksperts Haralamboss Pulopuloss uzskata, ka politiķa izteikumi bija tikai personiska pieredze un viedoklis, ko aizsargā konstitūcija.
“Daudzi sabiedrībā zināmi cilvēki ir stāstījuši par narkotiku lietošanu jaunībā, un tas nav ticis uzskatīts par noziegumu,” viņš norādīja. Pēc Pulopulosa domām, Varufaka izteikumi šobrīd tiek izmantoti politisku baiļu radīšanai.
Ja politiķi notiesās, eksperts prognozē, ka viņš varētu kļūt pat par sava veida varoni.
Grieķijā savulaik bija vieni no stingrākajiem narkotiku likumiem Eiropā, taču tie tika mīkstināti pirms vairāk nekā desmit gadiem. Plašāka narkotiku izplatība valstī parādījās pēc 2010. gada ekonomiskās krīzes, kad strauji pieauga bezdarbs un nabadzība.
Varufakis kļuva par Grieķijas finanšu ministru 2015. gadā, laikā, kad valsts centās izvairīties no bankrota pēc radikāli kreisās valdības nākšanas pie varas.
Viņa dibinātā partija MeRA25 paziņojusi, ka narkotiku atkarības problēma jārisina ar mūsdienīgu, zinātnē balstītu pieeju, nevis ar represīvām metodēm.
Savukārt pats Varufakis solījis turpināt runāt atklāti sabiedrībā, kuru viņš raksturo kā pilnu “liekulības un kokaīna”.