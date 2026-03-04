Merzļikins uz īsu brīdi nomaina konkurentu, "Blue Jackets" izcīna otro uzvaru pēc kārtas
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins otrdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Kolumbusas "Blue Jackets" izcīnīja uzvaru.
"Blue Jackets" mājās ar 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) pārspēja Nešvilas "Predators", izcīnot otro panākumu pēc kārtas un turpinot cīņu par iekļūšanu Stenlija kausa izcīņā. Spēli mājinieku vārtos uzsāka Džets Grīvss, bet mača devītajā minūtē pēc sadursmes ar pretinieku viņu nomainīja Merzļikins. Latviešu vārtsargs uz ledus pavadīja astoņas minūtes un 16 sekundes un tika galā ar abiem pretinieku metieniem, līdz vārtos atgriezās Grīvss, kurš turpinājumā tvēra 20 no 22 pretinieku mestajām ripām jeb 90,9%.
Vārtus mājinieku labā guva Ādams Fantili, Šons Monahans un Čarlijs Koils, bet "Predators" sastāvā precīzi metieni padevās Filipam Fošberjam un Raienam O'Railijam. Kolumbusa izcīnīja savu otro uzvaru pēc kārtas un Austrumu konferencē ar 70 punktiem 60 spēlēs ieņem devīto vietu, no "play off" zonas atpaliekot trīs punktus.
Nākamo spēli Merzļikina pārstāvētā komanda aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems aizsarga Uvja Balinska un uzbrucēja Sanda Vilmaņa pārstāvēto pēdējo divu gadu čempioni Floridas "Panthers".
Citā spēlē Latvijas vārtsargs un aizvadītās nedēļas labākais vārtsargs NHL Artūrs Šilovs otrdien palika rezervē Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" komanda piedzīvoja zaudējumu. "Penguins" izbraukumā ar rezultātu 1:2 (1:2, 0:0, 0:0) zaudēja Bostonas "Bruins" komandai. Visi trīs vārti tika gūti pirmajā periodā, bet Šilova konkurents, Stjuarts Skiners atvairīja 26 no pretinieku izdarītajiem 28 metieniem.
"Penguins", kas piedzīvoja otro zaudējumu pēdējās trijās spēlēs, ar 75 punktiem 60 spēlēs ieņem sesto vietu Austrumu konferencē.