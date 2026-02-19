Lietuvas premjere Ruginiene boikotēs paralimpiskās spēles, protestējot pret klanīšanos agresorvalstu priekšā
Lietuvas premjerministre Inga Ruginiene ceturtdien paziņoja, ka atceļ Milānas-Kortīnas paralimpisko spēļu apmeklējumu saistībā ar lēmumu atļaut Krievijas un Baltkrievijas sportistiem startēt ar savu valstu karogiem.
"Biju ieplānojusi braucienu, lai atbalstītu mūsu paralimpiskos sportistus un komiteju, taču šis brauciens nenotiks, un mūsu sportists, kas pārstāvēs Lietuvu, būs jāatbalsta šeit, Lietuvā," Ruginiene sacīja intervijā radiostacijai "Žiniu radijas".
Lietuvas premjere kritizēja Starptautiskās Olimpiskās komitejas lēmumu, sakot, ka tas "neatspoguļo šodienas realitāti". "Mums ir vajadzīga vienotība un izturība pret visām provokācijām, un mums ir jāuzsver, ka Eiropā mēs esam vienoti un ticam Ukrainas uzvarai," viņa sacīja.
Arī Lietuvas Paralimpiskā komiteja asi kritizējusi lēmumu atļaut Krievijas un Baltkrievijas sportistiem šogad paralimpiskajās spēlēs startēt zem savu valstu karogiem.
Otrdien tika apstiprināts, ka sešiem Krievijas un četriem Baltkrievijas parasportistiem būs atļauts startēt spēlēs ar savu karogu, nevis kā neitrāliem sportistiem.
Milānas un Kortīnas paralimpiskās spēles norisināsies no 6. līdz 15. martam. Lietuvu paralimpiskajās spēlēs pārstāvēs snovbordists Rapols Micevičs.