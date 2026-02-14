Šveices uzbrucējs Fiala nogādāts slimnīcā; traumas dēļ viņam olimpiskās spēles noslēgušās
Šveices vīriešu hokeja izlasei traumas dēļ olimpisko spēļu turnīrā vairs nevarēs palīdzēt uzbrucējs Kevins Fiala, piektdien pavēstīja komanda.
Fiala savainojumu guva olimpisko spēļu turnīra A grupas otrajā mačā pret Kanādu, kurā Šveices izlase zaudēja ar 1:5 (1:2, 0:1, 0:2).
Pirmā perioda izskaņā cīņā par ripu pie apmales Fialam uz kājas uzkrita Kanādas izlases uzbrucējs Toms Vilsons. Fialam uz ledus tika sniegta pirmā palīdzība un laukumu viņš atstāja uz nestuvēm. Pēc tam hokejists tika nogādāts slimnīcā.
Kā pēc mača paziņoja Šveices izlase, Fialam šis turnīrs ir noslēdzies ar kājas savainojumu.
Losandželosas "Kings" uzbrucējs Fiala ir viens no 147 Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētājiem olimpiskajā turnīrā un viens no 11 šādiem hokejistiem Šveices valstsvienībā.
Jau ziņots, ka pirmajā turnīra spēlē Šveices izlase ar 4:0 pieveica Franciju, bet Fiala izcēlās ar rezultatīvu piespēli.
A apakšgrupā pēc divām spēlēm Kanādai ir seši punkti, Šveicei un Čehijai - pa trim, bet Francija ir bez punktiem.
Olimpiskajā hokeja turnīrā A grupā spēkojas Kanāda, Čehija, Šveice un Francija, B grupā cīnās Somija, Zviedrija, Slovākija un Itālija, savukārt C grupā spēlē ASV, Vācija, Latvija un Dānija. Izslēgšanas turnīrā piedalās visas 12 izlases, labākajām četrām pēc grupu turnīra uzreiz nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā.
Pēc 12 gadu pārtraukuma olimpisko spēļu turnīrā piedalās arī Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji.