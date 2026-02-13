Slovākijas hokejistiem minimāla uzvara pret itāļiem; Somija tiek pie pirmā panākuma
Slovākijas vīriešu hokeja izlase piektdien Milānā olimpisko spēļu turnīra mačā ar rezultātu 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) pārspēja Itāliju, tādējādi izcīnot otro uzvaru.
Pirmajā periodā slovāki 13 reizes apdraudēja pretinieku vārtus, kamēr Itālija izdarīja astoņus metienus pa Slovākijas vārtiem, taču rezultāts netika atklāts. Otrajā periodā metienu attiecība bija 13:3. Libors Hudāčeks rezultātu atklāja otrā perioda ceturtajā minūtē, kad slovāki spēlēja vairākumā, savukārt Matušs Sukels perioda 14. minūtē dubultoja Slovākijas pārsvaru. Trīs minūtes pirms perioda beigām Mets Bredlijs vairākumā guva vārtus Itālijas labā. Pēdējā trešdaļā Adams Ružička atjaunoja Slovākijai divu vārtu pārsvaru, taču trīs ar pusi minūtes pirms spēles beigām, Itālijas komandai spēlējot ar sešiem laukuma spēlētājiem, vārtus guva Dastins Gezlijs.
Slovākijas hokejisti pa pretinieku vārtiem izdarīja 38 metienus, kamēr Itālija pretinieku vārtus apdraudēja 22 reizes.
Grupas otrā spēlē Somijas izlase ar rezultātu 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) pārspēja Zviedrijas izlasi, tādējādi izcīnot pirmo uzvaru olimpisko spēļu turnīrā. Rezultātu spēles astotajā minūtē atklāja Nikolass Matinpalo, un 16. minūtē somu pārsvaru dubultoja Antons Lundels. Otrā perioda piektajā minūtē Rasmuss Dalīns vairākumā guva vārtus Zviedrijas izlases labā, taču perioda 13. minūtē Jūels Armia mazākumā atjaunoja Somijai divu vārtu pārsvaru. Pēdējā minūtē Zviedrija spēlēja ar sešiem laukuma spēlētājiem, un pusminūti pirms spēles beigām Miko Rantanens raidīja ripu tukšos Zviedrijas vārtos. Zviedrija Jūses Sarosa sargātos Somijas vārtus apdraudēja 35 reizes, savukārt somi pa Filipa Gustavsona sargātajiem vārtiem meta 24 reizes.
Olimpiskā turnīra pirmajā spēļu kārtā Somija ar 1:4 (0:1, 1:0, 0:3) atzina Slovākijas pārākumu, savukārt Zviedrija ar 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) pārspēja Itāliju.
Olimpiskajā hokeja turnīrā A grupā spēkojas Kanāda, Čehija, Šveice un Francija, B grupā cīnās Somija, Zviedrija, Slovākija un Itālija, savukārt C grupā spēlē ASV, Vācija, Latvija un Dānija. Izslēgšanas turnīrā piedalās visas 12 izlases, labākajām četrām pēc grupu turnīra uzreiz nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā. Pēc 12 gadu pārtraukuma olimpisko spēļu turnīrā piedalās arī Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji.