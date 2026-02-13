Raimo Vīgantam desmit kilometros brīvajā stilā labākais starts šajās olimpiskajās spēlēs
Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu sacensībās desmit kilometru brīvā stila distancē ar atsevišķu startu Latvijas distanču slēpotājs Raimo Vīgants ieņēma 46. vietu, Niks Saulītis un Lauris Kaparkalējs finišēja attiecīgi 75. un 76. vietā.
Par olimpisko čempionu kļuva norvēģis Juhaness Klēbo, izcīnot savu trešo zelta medaļu Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs. Iepriekš viņš triumfēja sprinta disciplīnā un 20 kilometru skiatlona sacensībās. Klēbo finišēja pēc 20 minūtēm un 36,2 sekundēm.
Sudraba medaļu izcīnīja francūzis Matiss Doležs, kurš no līdera atpalika 4,9 sekundes, savukārt trešajā vietā ierindojās norvēģis Einars Hedegārts, kurš finišēja par 14 sekundēm vēlāk nekā Klēbo. Hedegārts pirms tam Pasaules kausā bija uzvarējis vienīgajās sacensībās šajā distancē. Arī ceturtajā un piektajā vietā bija Norvēģijas sportisti Haralls Āmunnsens un Martins Njegets.
Vīgants, kuram šīs ir otrās olimpiskās spēles, trasē devās ceturtais un finišēja pēc 22 minūtēm un 48,3 sekundēm, no līdera atpaliekot divas minūtes un 12,1 sekundi. Savukārt olimpisko spēļu debitanti Kaparkalējs un Saulītis trasē devās attiecīgi ar 61. un 77. starta numuru. Saulītis finišēja trīs minūtes un 57,2 sekundes aiz līdera, ierindojoties 75. vietā. Kaparkalējs līderim zaudēja četras minūtes un ieņēma 76. vietu. Sacensībās startēja 113 sportisti. Lietuvas slēpotājs Modests Vaičulis nefinišēja.
Pēc finiša Vīgants Latvijas Televīzijai (LTV) teica, ka šajās sacensībās startēšana vienam no pirmajiem bija priekšrocība, jo laikapstākļi ir silti un trases apstākļi kļūst sarežģītāki. Kaparkalējs LTV teica, ka trase bija ātra un baudāma. Viņš atzina, ka, visticamāk, olimpisko spēļu masu starta distancē nestartēs, jo gatavojas U23 čempionātam. Saulītis sacīja, ka ir trasi veicis atbilstoši savām spējām. Viņš norādīja, ka olimpiskajās spēlēs vēl plāno piedalīties komandu sprinta disciplīnā, kā arī 50 kilometru masu startā klasiskajā stilā.
Latvijas distanču slēpotājiem sprinta disciplīnā neizdevās pārvarēt kvalifikāciju. Vīgants izcīnīja 52. vietu, 57. vietā ierindojās Kaparkalējs, bet 77. pozīcijā finišēja Saulītis. Savukārt 20 kilometru skiatlonā Vīgants izcīnīja 51. vietu. Raimo Vīganta karjeras labākā vieta olimpiskajās spēlēs ir 20. sprintā pirms četriem gadiem Pekinā.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.