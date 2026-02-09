Latvijas hokejisti treniņspēlē pieveic Šveici; Vītoliņš un Girgensons komentē pieredzēto
Latvijas vīriešu hokeja izlases spēlētājiem treniņspēlē ar Šveici veiksmīgi izdevies saspēlēties plānotajos virknējumos, sarunā ar žurnālistiem atzina Latvijas valstsvienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš.
Latvijas valstsvienība pirmdien Milānā aiz slēgtām durvīm aizvadīja treniņspēli ar Šveices hokejistiem, izcīnot uzvaru ar 3:1. Latvijas labā divus vārtus guva Oskars Batņa, bet vienu reizi Uvja Balinska metienu pielaboja Zemgus Girgensons.
"Bija intensīva spēle, labi ātrumi, puiši patiešām rādīja visai aktīvu un agresīvu spēli. Izmantojām visus 14 uzbrucējus un divus vārtsargus," teica treneris.
"Mēs vienojāmies, ka katra komanda spēles laikā trīs reizes izspēlēsim vairākumu, vienu reizi vienu minūti izspēlēsim trīs pret pieciem un pieci pret trīs, un vienu minūti pieci pret sešiem un seši pret pieciem," aizvadīto treniņspēli raksturoja Vītoliņš. "Zīle bloķēja metienus, tāpēc nebija tā, ka kāds nostātos malā. Varbūt neskrēja uz pilnu un nesita pretiniekiem pretkustībā, bet bija divcīņas un labas kustības."
Treneris norādīja, ka viņam arī patikusi Latvijas izlases spēle vairākumā, jo izdevies gan izveidot labus momentus, gan arī gūt divus vārtus vairākumā. Vītoliņš arī izcēla, ka Latvijas valstsvienības virknējumu darbība laukumā viņu apmierinājusi, un spēlētāji labi sadarbojušies.
Vilmanis-Girgensons-Tralmaks
Rihards Bukarts-Bļugers-Balcers
Krastenbergs-Ločmelis-Daugaviņš
Roberts Bukarts-Batņa-Dzierkals
Egle, Ravinskis
Rubīns-Balinskis
Jaks-Zīle
Mamčics-Šmits
Freibergs-Cibuļskis
Lielākā daļa Ziemeļamerikā spēlējošo Latvijas hokejistu izlasei pievienojās tikai svētdien, un treneris atklāja, ka spēlētājiem licies, ka laika stundu maiņa būs smagāka, nekā tā bija. "Mēs saprotam, kur mēs esam, un visi ir profesionāļi. Kustība bija laba, un procents iemetienos bija pārliecinoši mūsu pusē. Tas arī deva mums to iniciatīvu, jo pēc uzvarēta iemetiena varējām sākt uzbrukumu," piebilda Vītoliņš.
Viņš norādīja, ka ar vārtsargu izvēli pirmajai spēlei, kas ceturtdien paredzēta pret ASV, pagaidām nesteidzas, un vēl esot divas dienas visu rūpīgi apsvērt.
Latvijas vīriešu hokeja izlases spēlētājiem treniņspēlē ar Šveici vajadzēja izjust maiņas biedrus, pēc mača komentēja Latvijas izlases uzbrucējs Zemgus Girgensons.
"Kaut kā pieliku nūju [Uvja] Balinska metienam, un ripa iegāja iekšā. Tādā treniņspēlē vajag izjust maiņas biedrus un trenera sistēmu. It kā jau maksimāli pietuvināti īstam hokejam, bet tāpat tā ir treniņspēle," norādīja Girgensons.
Girgensons kopā ar pārējiem Ziemeļamerikā spēlējošajiem Latvijas izlases hokejistiem Milānā ieradās tikai svētdien. "Lielas emocijas, prieks visus redzēt un runāt latviešu valodā. Ir vairāki spēlētāji, kuri nav redzēti kopš olimpisko spēļu kvalifikācijas, tāpēc vienmēr ir forši satikties un parunāties," teica Girgensons. "Es jau tomēr uzaugu ar latviešu valodu. Protams, ja tagad ilgu laiku būts prom no Latvijas, tad kāds vārds latviski aizmirstās. [Ralfs] Freibergs mēdz jokot, ka esmu amerikānis."
Uzbrucējs izcēla, ka Alberts Šmits ir viens no tiem Latvijas hokejistiem, ar kuru viņš tikās pirmo reizi. Girgensons arī norādīja, ka jaunais aizsargs ir spēlētājs ar labām īpašībām, kas gaidāmajā Nacionālās hokeja līgas (NHL) draftā, cerams, ļaus viņam būt maksimāli augstu.
Girgensons debitēja olimpiskajās spēlēs 2014. gadā, bet, tā kā nākamajās divās ziemas olimpiādēs NHL spēlētāji nepiedalījās, šīs viņam būs tikai otrās olimpiskās spēles. "Tas ir vislabākais, kas var notikt, būs tiešām labākie pret labākajiem, pat nav ar ko vairs salīdzināt. Tas ir ļoti labs pārbaudījums un izaicinājums mums visiem spēlētājiem," atzina hokejists.
Pēdējā NHL mačā pirms olimpiskajām spēlēm Floridas derbijā tikās Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning" un Floridas "Panthers", kuras rindās spēlē Balinskis un Sandis Vilmanis. "Šāda sāncensība nav slikta, un tas visu padara tikai interesantāku ne tikai mums pašiem, bet arī faniem," stāstīja Girgensons. "Derbijs ir jautri, bet man tas neko nenozīmē, ja pretiniekos ir latvieši."
Latvijas uzbrucējs šosezon 48 spēlēs izcēlies ar septiņiem vārtiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm. "Šogad ir citādāka loma komandā, vairāk spēlējam pret pirmajām maiņām. Tieku pie vairāk iespējām un opcijām uzbrukumā vārtu gūšanas ziņā, bet tas pat nav īsti mūsu uzdevums manai maiņai," piebilda uzbrucējs.
Olimpisko spēļu vīriešu hokeja turnīrs norisināsies no 11. līdz 22. februārim.