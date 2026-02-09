"Jāsaglabā vēss prāts": Bota par kļūdām trasē un izredzēm iegūt medaļu
Latvijas kamaniņu braucēja Elīna Ieva Bota ir piesardzīga pēc diviem no četriem aizvadītajiem olimpisko spēļu braucieniem, sarunā ar Latvijas Televīziju teica sportiste.
Bota olimpisko spēļu sieviešu vieninieku sacensībās pēc diviem braucieniem ieņem trešo vietu, bet Kendija Aparjode pēc pirmās dienas ir 19. pozīcijā. Olimpiskā čempione tiks noskaidrota četru braucienu summā, pārējos divus braucienus aizvadot otrdien.
Bota abos braucienos sasniedza starta rekordus, bet finišā viņai bija piektā un trešā vieta. "Esmu priecīga par starta rekordiem, bet vēl ir ko pielabot trasē, tāpēc vēlētos labākus finiša laikus," teica Bota.
Pirmajā braucienā sportiste kļūdījās septītajā un 14. virāžā, bet otrajā braucienā šos trases nogriežņus viņa izbrauca labāk, atzina Bota. "Kļūdas tika labotas, taču pieļāvu kļūdas citās vietās, kas kamerās nav redzamas. Ir kur pielikt, tāpēc vajag saglabāt vēsu prātu," secināja sportiste.
Salīdzinot ar citām trasēm, olimpisko spēļu trase ir ļoti ātra, līdz ar to mazāka ietekme ir laikapstākļiem. "Man patīk, ka ir šādas sacensības, nevis tādas, ko nosaka laikapstākļi. Šeit visu nosaka ātrums un tas, cik labi nobrauc braucienus," pauda Bota.
Botai līdz sudraba medaļai ir vairāk nekā četras sekundes desmitdaļas, bet līdz zelta medaļai - nepilna pussekunde. Vienlaikus ceturtajā vietā esošo itālieti Verēnu Hoferi latviete apsteidz tikai par sešām sekundes simtdaļām, bet piektajā un sestajā vietā esošās amerikānieti Ešliju Farkvarsoni un itālieti Sandru Robačeri - par nedaudz vairāk nekā vienu sekundes desmitdaļu.
Turīnas un Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs Latvija ir pārstāvēta ar vēsturē lielāko delegāciju - 68 sportistiem. Latvijas sportisti startēs deviņos sporta veidos.