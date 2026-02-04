Olimpisko spēļu daiļslidošanas sacensības tiesās arī pārstāve no Latvijas
RSU Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) profesore un daiļslidošanas specializācijas vadītāja Agita Ābele izraudzīta par daiļslidošanas tiesnesi ziemas olimpiskajās spēlēs, kas no 6. līdz 22. februārim norisināsies Milānā–Kortīnā.
Agita Ābele ir vienīgā Starptautiskās slidošanas asociācijas (International Skating Union, ISU) augstākās kategorijas tiesnese Latvijā, kura kvalificējusies tiesāšanai olimpiskajās spēlēs individuālajos un pāru slidojumos. Milānas olimpiskajā arēnā no 10. līdz 15. februārim viņa tiesās vīriešu individuālos slidojumus. ISU augstākās kategorijas sertifikātu Agita Ābele ieguva 2013. gadā, un šīs viņai būs jau trešās olimpiskās spēles tiesneses statusā – pēc Phjončhanas 2018. gadā un Pekinas 2022. gadā.
Līdztekus olimpiskajām spēlēm viņas profesionālajā pieredzē ir daudzkārtēja pasaules un Eiropas čempionātu tiesāšana kopš 2000. gada, kā arī sešu olimpisko spēļu daiļslidošanas turnīru komentēšana LTV. Arī šogad LTV skatītāji dzirdēs kompetentās, precīzās un skatītājam saprotamās daiļslidošanas ekspertes balsi. Janvārī Agita Ābele komentēja Eiropas čempionātu daiļslidošanā Šefīldā, apliecinot nemainīgi augsto profesionālo latiņu.
Ceļš līdz olimpiskajai tiesāšanai ir sarežģīts – nepieciešams, lai valsti olimpiskajā turnīrā pārstāvētu daiļslidotāji, tiesnesim jābūt ar augstākā līmeņa kvalifikāciju, atbilstošu pieredzi un jāiztur starptautiskā izloze. Tas, ka Latviju olimpiskajās spēlēs pārstāvēs daiļslidotāji Deniss Vasiļjevs, kuram šis būs jau trešais olimpiskais starts, un Fedirs Kuļišs, pavēra iespēju olimpiskajās spēlēs piedalīties arī Latvijas tiesnesei.
Jau vairāk nekā 25 gadus Agita Ābele strādā RSU LSPA. Viņai ir doktora grāds pedagoģijā, maģistra grāds psiholoģijā un sporta zinātnē, plaša zinātniskā darbība un ilggadēja docētājas pieredze. Kā pati profesore uzsver, akadēmiskā pieredze ir būtisks balsts tiesneša darbā – tā palīdz precīzi orientēties kritērijos, skaitļos, faktos un teorijā. Daiļslidošanas tiesāšanā nepieciešamas ne tikai padziļinātas zināšanas par simtiem tehnisko elementu, bet arī izcila izpratne par kustību kvalitāti, priekšnesuma kompozīciju un mūzikas izjūtu.
Ar daiļslidošanu profesore sāka nodarboties jau piecu gadu vecumā, turpmāk piecas reizes kļūstot par Latvijas čempioni daiļslidošanā. Sportistes karjera bija jāpārtrauc 19 gadu vecumā potītes traumas dēļ, tomēr mīlestība pret šo sporta veidu saglabājusies, un līdz pat šai dienai viņa aktīvi palīdz jauno treneru profesionālajā izaugsmē.