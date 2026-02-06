Kima Kardašjana un Lūiss Hamiltons slepus ierodas greznā pieczvaigžņu viesnīcā uz romantisku randiņu - taču Kimu nodod bagāža. 8 čemodāni uz vienu nakti!
Realitātes TV zvaigzne Kima Kardašjana un F1 braucējs Lūiss Hamiltons nofotografēti, slepus ierodoties greznā viesnīcā uz noslēpumainu randiņu. Tas attēlos piefiksēts īsi pēc tam, kad izdevums “The Sun” nāca klajā ar sensacionālajiem jaunumiem par to, ka abas slavenības satiekas.
Abi atpazīti, ierodamies ekskluzīvajā “Estelle Manor” viesnīcā Kotsvoldā (Anglijā), kur baudīja romantisku randiņu, kas pārim izmaksāja aptuveni 120 000 mārciņu (aptuveni 140 000 eiro). Kima redzēta izkāpjam no savas 100 miljonu mārciņu vērtās privātās lidmašīnas Oksfordas lidostā, pēc kā viņa devās deviņu minūšu braucienā ar automašīnu uz grezno angļu muižu.
Realitātes šovu zvaigzne centās palikt nepamanīta, dodoties uz savu auto, kamēr otrs transportlīdzeklis gaidīja, lai aizvestu viņas astoņus bagāžas koferus, kas Kimai bija līdzi uz vienu nakti viesnīcā. Viņa pati nesa tikai savu “Hermès JPG Birkin” pleca somu, gatavojoties slepenajam vakara randiņam ar F1 zvaigzni.
Tomēr Kardašjanu nodeva personalizētā rozā bagāža ar viņas vārdu, ko viesnīcas darbinieki un miesassargi redzēti, ienesam viesnīcā.
Arī Lūiss centās palikt neatpazīts – ar kapuci galvā viņš iegāja pa galvenajām durvīm, kamēr Kima izvēlējās sānu ieeju. Sacīkšu čempions ieradās aptuveni stundu pēc Kimas, atlidojot no “Battersea Heliport” helikopteru laukuma Londonā un nolaižoties netālu no greznā īpašuma, kur numuri maksā vairāk nekā 1000 mārciņu (~1160 eiro) par nakti.
Svētdien ap pulksten 11.30 abi pameta viesnīcu. Pēc avotu teiktā, viņiem bija rezervēts viss greznais spa un baseins viesnīcas teritorijā, kam vēlāk sekoja maltīte privātā telpā. “Viņi bija pasūtījuši pāru masāžu, un visas spa iespējas bija paredzētas tikai viņiem. Visu turēja ļoti lielā slepenībā – bija skaidrs, ka viņi vēlējās laiku tikai sev. Vakarā viņi vakariņoja privātā telpā, lai apkārt nebūtu citu viesu,” stāsta zinātājs. ““Estelle Manor” ir pasakaini grezna un krāšņa vieta randiņam.”
Cits avots izdevumam “The Sun” pastāstīja: “Viss izskatījās ļoti romantiski. Kima un Lūiss izmantoja visas piedāvātās iespējas. Viņu pavadīja divi miesassargi, bet Lūisam bija savs apsardzes darbinieks – tomēr tie neuzkrītoši ievēroja distanci. Divi no trim apsargiem stāvēja pie numura durvīm, lai neviens netraucētu.” Pēc avotu teiktā, pāris uzturējās vienā numurā muižas galvenajā ēkā, kas atrodas 35 hektārus plašā teritorijā.
Septiņkārtējais pasaules čempions Lūiss Hamiltons pazīst Kimu jau daudzus gadus un bija labs draugs viņas bijušajam vīram reperim Kanjem Vestam. Tomēr līdz šim viņi nekad nebija saistīti romantiski. Tiek uzskatīts, ka Kima un Lūiss satuvinājās pēc tam, kad abi tika uzaicināti uz aktrises Keitas Hadsones Jaungada ballīti Kolorādo, ASV. Amerikāņu mediju magnāte un F1 čempions redzēti kopā ar aktrisi Anju Teilori-Džoju un viņas partneri, mūziķi Malkolmu Makreju, vakariņojam greznajā restorānā “Matsuhisa”, pirms kopīgi devās uz gadumijas ballīti.
Pēdējā mēneša laikā Kima un Lūiss centās rūpīgi izplānot savu romantisko, bet slepeno braucienu uz Kotsvoldu. Kimas jaunais pielūdzējs jau ir iemantojis simpātijas viņas kuplajā ģimenē un saņēmis atbalstu attiecībām gan no mammas Krisas Dženeres, gan no jaunākās māsas Kailijas drauga aktiera Timotija Šalamē. Pirms diviem mēnešiem Šalamē, nosaucot piecus viņaprāt izcilākos britus, šajā sarakstā ierindoja arī Hamiltonu. Reklamējot filmu “Mārtijs Lieliskais”, aktieris atklāja, ka Lūiss ir viens no viņa britu elkiem līdzās Deividam un Viktorijai Bekhemiem, Sūzenai Boilai un hiphopa māksliniekam Fakemink.
Savukārt mamma Krisa Dženere jau sen ir Lūisa fane. 2015. gada oktobrī viņa “Instagram” veltīja ierakstu Hamiltona uzvarai F1. Toreiz Krisa rakstīja: “Apsveicam, Lūis Hamilton!!!! Mēs esam tik ļoti lepni par tevi!!!!!!”