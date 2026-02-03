Bļugers piedalās visos "Canucks" gūtajos vārtos, Šilovs kļūst par spēles trešo zvaigzni strīdīgā neveiksmē
Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers pirmdien guva vārtus un atdeva rezultatīvu piespēli Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlē, bet viņa pārstāvētā Vankūveras "Canucks" komanda viesos piekāpās Jūtas "Mammoth" vienībai. Zaudēja arī Artūra Šilova Pitsburgas "Penguins".
"Canucks" zaudēja ar 2:6 (1:2, 1:3, 0:1), ciešot piekto neveiksmi pēdējos sešos mačos. Bļugers spēles septītajā minūtē asistēja savas komandas pirmo vārtu guvumā Līamam Ēgrenam, bet mača 39. minūtē pats panāca 2:5.
Kopumā latviešu uzbrucējs laukumā bija 16 minūtes un 50 sekundes, no kurām minūti un 42 sekundes spēlēja vairākumā un vienu minūti un 16 sekundes mazākumā. Viņa kontā divi metieni vārtu rāmī, četri spēka paņēmieni, divas zaudētas ripas, viena atņemta ripa, uzvarēti seši no 12 iemetieniem un labākais lietderības koeficients komandā +2. Šosezon Bļugers NHL aizvadījis deviņas spēles, kurās sakrājis sešus (5+1) punktus un pozitīvu lietderības koeficientu +2.
Pirmdienas spēlē uzvarētāju rindās ar sezonas otro un karjeras trešo "hat trick" izcēlās Niks Šmalcs, kura kontā arī viena rezultatīva piespēle, 1+1 sakrāja Losons Krūzs, pa vārtiem guva Džons Džeisons Peterka un MIhails Sergačovs, bet trīs rezultatīvas piespēles atdeva Džons Marino.
"Canucks" ar 42 punktiem 56 mačos ieņem pēdējo vietu Rietumu konferencē un visā līgā. Nākamo maču Vankūveras vienība aizvadīs agrā ceturtdienas rītā pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Vegasas "Golden Knights" hokejistiem.
Citā spēlē sešu uzvaru sērija pārtrūka Artūra Šilova Pitsburgas "Penguins", kas ar 2:3 piekāpās Otavas "Senators". Šilovs vārtos atvairīja 28 no 31 pretinieku izdarītā metiena, kas ļāva viņam kļūt par spēles trešo zvaigzni.
Claude Giroux is awarded the goal after review. pic.twitter.com/baVtrWXFPa— TSN (@TSN_Sports) February 3, 2026
Otava uzvaru panāca trešā perioda beigās pēc Kloda Žirū precīzā metiena. Tas gan izrādījās strīdīgs. Izgājienā pret Šilovu pret Žirū noteikumus pārkāpa Ēriks Karlsons, un hokejists ar ripu ietriecās Šilovā, un tā ieripoja vārtos. Tiesneši vispirms lēma par noraidījumu Karlsonam, bet pēc video caurlūkošanas noteica, ka ripa ir šķērsojusi vārtu līniju un ieskaitīja golu. "Penguins" to apstrīdēja ar izaicinājuma pieprasīšanu par vārtsarga traucēšanu, taču tas bija nesekmīgs.
Austrumu konferences turnīra tabulā "Penguins" ar 67 punktiem 54 spēlēs ieņem septīto vietu.