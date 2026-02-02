SOK atklāj drūmu patiesību par Milānas olimpisko spēļu jaunuzcelto hokeja arēnu
Jau pēc trim dienām Milānas olimpisko spēļu ietvaros sāksies hokeja turnīrs sievietēm, taču speciāli būvētajā arēnā "Santagiulia" ne viss būs pabeigts, atklāja Starptautiskā Olimpiskā komiteja.
Par "Santagiulia" arēnas būvniecību valdījušas dažādas peripētijas. Tās celtniecība aizkavējās, kas liedza decembrī aizvadīt testa turnīru. Hokeja ledus pirmo reizi tika iemēģināts janvāra sākumā, taču ne viss bija perfekti.
Arī dažas dienas pirms sieviešu hokeja turnīra sākuma un olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijas "Santagiulia" hokeja arēna nav līdz galam pabeigta. Kā novēroja BBC, tad tajā joprojām notiek dažādi celtniecības darbi, un ir redzami putekļi gan arēnā, gan ap to.
Joprojām ir slēgti lielākā daļa ceļu ap halli, savukārt iekštelpās redzami būvmateriāli un atkritumi. Arī ne visas arēnas zonas ir pabeigtas - tā, piemēram, viesu uzņemšanas ložas, ēdienu un dzērienu stendi joprojām nav finiša stadijā, tāpat mediju zonā nav sēdvietu. Savukārt lifti un tualetes joprojām ir pārklātas ar plastmasas plēvi un izskatās nekārtīgas. Galvenie arēnas elementi, kā, piemēram, elektrība un ūdens gan ir darba kārtībā.
"Vai mums arēnā pilnīgi viss ir pabeigts? Nē! Vai tajā ir viss nepieciešamais pirms spēļu sākuma? Arī nē," atklāja Starptautiskās Olimpiskās komitejas izpilddirektors Kristofs Dubē. "Taču mēs šeit pilnīgi noteikti aizvadīsim visus plānotos mačus," viņš atklāja ar lielu pārliecību. "Vai mums vēl ir daudz darāmā? Jā, pavisam noteikti. Darbi turpinās, taču tikai tamdēļ, lai izveidotu šo par lielisku arēnu."
Iepriekš NHL vadība izteica bažas par arēnas potenciālo pabeigšanu un pat draudēja ar savu hokejistu nesūtīšanu uz spēlēm, taču šīs runas pieklusa. Tāpat NHL hokejistiem būs jāpierod pie nedaudz citādākiem ledus izmēriem nekā tas ir pierasts Ziemeļamerikā.
Bez "Santagiulia" vēl hokeja spēles notiks izstāžu centrā "Rho" izveidotajā hokeja laukumā. Latvijas hokeja izlase turnīru sāks 12. februārī ar spēli pret ASV, kam sekos mači 14. un 15. februārī pret Vāciju un Dāniju.