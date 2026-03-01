Kad sirds pasaka priekšā: 10 slaveni pāri, kuri iemīlējās no pirmā acu skatiena
Foto: Vida Press (kolāža: Jauns.lv)
Daudzas no slavenībām iemīlējušās no pirmā skatiena...
Slavenības

Kad sirds pasaka priekšā: 10 slaveni pāri, kuri iemīlējās no pirmā acu skatiena

Santa Hincenberga

Jauns.lv

Stāsti par mīlestību no pirmā acu skatiena šķiet kā radīti romantiskām filmām vai ziepju operām, taču reizēm tie patiešām notiek arī dzīvē.

Arī daudzi slavenību pāri ir atzinuši, ka “klikšķis” noticis uzreiz — piemēram, Metjū Broderiks iemīlējās Sārā Džesikā Pārkerē, vienkārši ieraugot viņu ejam pa ielu, savukārt Deivids Bekhems stāstījis, ka sapratis: “Spice Girl” Viktorija ir īstā, jau pēc pirmās iepazīšanās futbola spēlē.

Lūk, 10 pāri, kuri iemīlējās no pirmā skatiena:

