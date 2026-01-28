Novāks Džokovičs spēlēs "Australian Open" pusfinālā, viņš nav uzvarējis setu kopš trešās kārtas
Austrālijas atklātā tenisa čempionāta pusfinālu sieviešu vienspēlēs trešdien kā pēdējās sasniedza amerikāniete Džesika Pegula un Jeļena Ribakina no Kazahstānas. Vīriešiem labāko četrinieku sasniedza Novāks Džokovičs, kuram talkā nāca pretinieka veselības likstas.
Ar sesto numuru turnīrā izsētā Pegula (WTA 6.) cīņā par vietu pusfinālā ar 6-2, 7-6 (7:1) pieveica savu tautieti un turnīra ceturto raketi Amandu Aņisimovu (WTA 4.). Pegulas pretiniece pusfinālā būs ar piekto numuru izliktā Ribakina (WTA 5.), kura ceturtdaļfinālā ar 7-5, 6-1 pārspēja WTA ranga vicelīderi Igu Švjonteku no Polijas. Polietei arī šajā sezonā neizdevās triumfēt Austrālijas atklātajā čempionātā, kas ir vienīgais "Grand Slam" turnīrs, kurā viņa līdz šim nav uzvarējusi.
Jau ziņots, ka otrajā pusfināla pārī tiksies sacensību galvenā favorīte un pasaules pirmā rakete baltkrieviete Arina Sabaļenka un ar 12. numuru izsētā ukrainiete Eļina Svitoļina (WTA 12.).
Tikmēr vīriešu vienspēļu pusfinālu, pateicoties pretinieka savainojumam, sasniedza ar ceturto numuru izsētais serbu veterāns Novaks Džokovičs (ATP 4.). Džokovičs ceturtdaļfinālā pret itālieti Lorenco Muzeti (ATP 5.) zaudēja pirmos divus setus ar 4-6 un 3-6, bet trešajā setā bija vadībā ar 3-1, kad pretinieks traumas dēļ maču vairs nespēja turpināt. Kā pēc spēles norādīja Džokovičs, pretinieks esot bijis krietni labāks un bija pelnījis uzvaru. "Pat nezinu, ko teikt, izņemot to, ka man ļoti žēl, ka viņam tā notika," par Muzeti traumu sacīja serbu tenisists.
Jāmin, ka serbs nav uzvarējis kādā "Australian Open" setā kopš panākuma trešajā kārtā pār Botiču van de Zandšulpu. Tāpat kā Muzeti, ceturtajā kārtā nemaz laukumā nedevās Jakubs Menšiks, kurš īsi pirms cīņas atteicās no dalības savainojuma dēļ. Savukārt pret Muzeti titulētais serbs zaudēja pirmajos divos setos.
Pusfinālā Džokovičam pretī stāsies pēdējo divu gadu Austrālijas atklātā tenisa čempionāta uzvarētājs Janniks Sinners (ATP 2.) no Itālijas vai ar astoto numuru izsētais amerikānis Bens Šiltons (ATP 7.). Jau vēstīts, ka otrajā pusfināla pārī cīkstēsies ranga līderis Karloss Alkarass no Spānijas un pasaules trešā rakete Vācijas tenisists Aleksandrs Zverevs.
Austrālijas atklātais čempionāts ir sezonas pirmais "Grand Slam" turnīrs un norisināsies līdz 1. februārim. Pērn vīriešu vienspēlēs itālietis Janniks Sinners finālā ar 6-3, 7-6 (7:4), 6-3 pārspēja Aleksandru Zverevu no Vācijas, bet sieviešu konkurencē amerikāniete Medisona Kīza finālā negaidīti ar 6-3, 2-6, 7-5 uzvarēja ranga līderi Arinu Sabaļenku no Baltkrievijas.