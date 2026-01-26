Vilmanim septiņi spēka paņēmieni "Panthers" uzvarā pār "Blackhawks". VIDEO
Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis svētdien atzīmējās ar septiņiem spēka paņēmieniem Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, viņa un aizsarga Uvja Jāņa Balinska pārstāvētajai Floridas "Panthers" komandai izcīnot uzvaru.
"Panthers" viesos ar rezultātu 5:1 (0:0, 1:1, 4:0) uzvarēja Čikāgas "Blackhawks".
Vilmanis uz ledus bija 15 minūtes un 29 sekundes, vienreiz meta pa vārtiem, pārtvēra divas piespēles, uzvarēja savā vienīgajā iemetienā un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +1. Balinskis spēlēja 21 minūti un astoņas sekundes, vienreiz meta pa vārtiem, zaudēja divas ripas un iekrāja negatīvu lietderības koeficientu -1, jo bija laukumā vienīgajos ielaistajos vārtos.
"Panthers" komandai divus vārtus guva aizsargs Tūbiass Bjernfūts, kurš iepriekšējās 138 NHL spēlēs ripu vārtos bija nogādājis tikai vienu reizi. Viesiem vārtus guva arī Sems Reinhārts, Kārters Verhēge un Mekijs Samoskevičs, bet "Blackhawks" vienībā vienīgos vārtus guva Tailers Bertuci.
"Panthers" ar 59 punktiem 51 spēlē ieņem astoto vietu Austrumu konferencē, kamēr "Blackhawks" ar 50 punktiem 52 dueļos ir 12. pozīcijā Rietumu konferencē.