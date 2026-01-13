Paziņots, kur rallija "Alūksne 2026" ierobežos satiksmi
Alūksnes novadā 23. janvārī un 24. janvārī notiks šā gada Latvijas Rallija čempionāta 1. posms - rallijs "Alūksne 2026", kas vienlaikus būs arī Igaunijas rallija čempionāta pirmais posms. Sacensību norises laikā Alūksnes pilsētā un pagastu teritorijā vairāki ceļi būs slēgti vispārējai transportlīdzekļu kustībai, paziņoja pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.
Alūksnē 23. janvārī no plkst. 17 līdz 19.30 būs slēgts Dārza ielas posms no Tirgotāju ielas līdz Helēnas ielai. Šajā ielas posmā plānots izvietot sporta automašīnas pirmsstarta zonā.
Sestdien, 24. janvārī, no pusnakts līdz 19.30 būs slēgts Latgales ielas posms no Dārza ielas līdz kafejnīcai "Zebra". Šajā ielas posmā atradīsies sporta automašīnu finišs, pēc kura automašīnas šajā teritorijā atradīsies slēgtajā finiša zonā.
Piektdien, 23. janvārī, no plkst. 16.50 līdz 22 vispārējai kustībai plānots slēgt maršrutu: Ezīši-Gaigaļi-Šarapi 1-Greiliņi-Misiķi-Cerkazi-Nēķene-Tūja-Vārtiņi-Vecrunči-Silmači-Dores iela-Smilšu iela Annas un Alsviķu pagastos, kā arī Alūksnes pilsētas teritorijā.
24. janvārī no plkst. 8.20 līdz 15.20 vispārējai kustībai plānots slēgt maršrutu: Stiliņi-Renci-Maģumi-Virsaiši-Mazpūrāni-Raibkazi Veclaicenes pagastā.
24. janvārī no plkst. 8.50 līdz 15.40 vispārējai kustībai plānots slēgt maršrutu: Robežnieki-Sprīvuļi-Mācītājmuiža-Noras-Garoži-Stiebriņi-Vecskrabulnieki-Medulāji-Pūpoli-Tiltakalni Veclaicenes un Ziemera pagastos.
24. janvārī no plkst. 9.40 līdz 16.30 vispārējai kustībai plānots slēgt maršrutu: Mellīši-Priedes-Plūdoņi-Zīlītes-Bundzene-Silamalu krustojums-Meistara ezers Ziemera un Mārkalnes pagastos.
Ar informāciju par ātrumposmu laikiem un citām ar pasākuma norisi saistītām ziņām var iepazīties "www.autorally.lv", kā arī "Rally Alūksne" sociālo mediju kontos.