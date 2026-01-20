Latvijas telpu futbola izlases treneris aicina izbaudīt Rīgā notiekošo Eiropas čempionātu
Spēlētājiem piedalīšanās Eiropas čempionāta finālturnīrā ir jāizbauda, un laba rezultāta sasniegšanai būs nepieciešama ticība un pārliecība par saviem spēkiem, pirms Rīgā notiekošā turnīra norāda Latvijas telpu futbola izlases galvenais treneris Masimiljāno Bellarte.
Kā atzīmē treneris, rezultātu turnīrā noteiks divas lietas - pusotru gadu ilgais sagatavošanās darbs un tas, ar kādu ticību un pārliecību laukumā darbosies spēlētāji. "Mums ir jāizbauda šis notikums, jāatbalsta vienam otru," sarunā ar Latvijas Futbola federāciju (LFF) sacīja itāliešu speciālists. "Ar tik augsta līmeņa pretiniekiem varēsim sacensties tikai tad, ja pratīsim izbaudīt šo vēsturisko brīdi."
Latvijas spēlētājiem laukumā jābūt aktīviem, bez nevajadzīgi lielas piesardzības, ar augstu presingu, jo šāda pieeja valstsvienībai ir devusi labus rezultātus. "Protams, šis turnīrs būs kas pavisam cits, taču tas nemaina to, ka mums ir laba komanda, labi spēlētāji. Šī ir komanda, kas ir spējīga uz sasniegumiem ne tikai šodien, bet arī nākotnē," pārliecināts par saviem padotajiem ir Latvijas izlases treneris. "Iegūtā pieredze mūs padarīs spēcīgākus, lai dalībai Eiropas čempionāta finālturnīrā būtu pēctecība, turpinājums un augsti nākamie mērķi."
Tikmēr valstsvienības spēlētājs Germans Matjušenko atzīmē, ka izlases mērķis EČ finālturnīrā ir vismaz izkļūšana no grupas jeb iekļūšana izslēgšanas spēlēs. "Tā tam ir jābūt! Pēc tam jau viss vienā spēlē ir iespējams," par mērķiem iekļūt nākamajā kārtā saka Matjušenko. "Visi saprot, ka milzīgs svars būs pirmajam mačam pret Gruziju, kurā, ja gribam reāli tiekties uz šo mērķi, ir jāuzvar. Arī pret horvātiem noteikti varam cīnīties par uzvaru, un to arī darīsim. Francija būs mūsu apakšgrupas favorīte. Viņi ir visaugstāk rangā, viņi ir pārāki uz papīra, tomēr domāju, ka savās mājās varam cīnīties arī pret šo pretinieku." Matjušenko norāda, ka Latvijas izlase ir progresējusi, auguši kā komanda un individuāli. "Mēs būsim gatavi cīņai par augstiem mērķiem, jo mums kā komandai šī iespēja spēlēt finālturnīrā, turklāt vēl pašu mājās, ir liela laime un liela iespēja," sacīja spēlētājs.
Tikmēr cits izlases spēlētājs Andrejs Baklanovs atzīmēja, ka valstsvienība ir labā noskaņojumā, komandai ir nodrošināts viss nepieciešamais, un tā darīs visu iespējamo, lai izkļūtu no apakšgrupas. "Šim brīdim esmu gatavojies kopš dienas, kad Latvija ieguva finālturnīra rīkošanas tiesības. Jo tuvāk tas ir, jo labāk var izjust, ka mūs gaida spēles pret spēcīgiem pretiniekiem," LFF citē Latvijas telpu izlases visu laiku otru labāko vārtu guvēju Baklanovu. "Stresu šajā situācijā neizjūtu, bet patīkamu satraukumu gan. Šis tomēr būs unikāls notikums, debija. Tā būs daļa no vēstures, tāpēc ir labas iespējas parādīt sevi un komandu."
Eiropas čempionāta finālturnīrs telpu futbolā no 21. janvāra līdz 7. februārim pirmo reizi vēsturē norisināsies trīs valstīs - Latvijā, Lietuvā un Slovēnijā. Latvijas izlase tajā debitēs ar trim mājas spēlēm "Xiaomi Arēnā" - 21. janvārī pret Gruziju, 25. janvārī pret Franciju un 28. janvārī pret Horvātiju. Līdzās tam Rīgā notiks vēl trīs apakšgrupu posma spēles, kā arī viens ceturtdaļfināla mačs 31. janvārī starp Latvijas izlases pārstāvētās A grupas uzvarētājiem un Lietuvas izlases pārstāvētās B grupas otrās vietas ieguvējiem.
Gatavojoties Eiropas čempionātam, Latvijas izlase aizvadīja 14 spēles, kurās izcīnīja septiņas uzvaras, divreiz cīnījās neizšķirti un piedzīvoja piecus zaudējumus.
Latvijas telpu futbola izlase:
vārtsargi - Rainers Mūrnieks, Igors Labuts (abi - "Riga");
universālie spēlētāji - Andžejs Mickēvičs, Viktors Kuļepovs, Renards Ūdris, Vlads Rimkus, Germans Matjušenko (visi - "Riga"), Sergejs Motiļs, Toms Kristians Grīslis, Ņikita Jelagovs (visi - "Beitar"), Edgars Tarakanovs ("Anderlecht", Beļģija), Andrejs Baklanovs ("Genova", Itālija), Miks Babris ("Famalicao", Portugāle), Aleksandrs Kuļešovs ("Salaspils").