Melnā sērija turpinās: "Hawks" bez Porziņģa cieš ceturto neveiksmi pēc kārtas
Atlantas "Hawks" bez latvieša Kristapa Porziņģa ierindā pirmdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē piedzīvoja ceturto neveiksmi pēc kārtas.
"Hawks" savā laukumā ar 110:112 (19:20, 19:34, 34:26, 38:32) piekāpās Milvoki "Bucks".
Mājinieku rindās rezultatīvākais ar 32 punktiem bija Nikeils Aleksandrs-Volkers, bet vēl 28 punktus un 16 bumbas zem groziem iekrāja Džeilens Džonsons, kurš pēdējā "Hawks" uzbrukumā nerealizēja pēdējo metienu, kas ļautu panākt neizšķirtu.
"Bucks" uzvaru ar 21 punktu sekmēja Jannis Adetokunbo, kurš arī iekrāja 17 atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles, kamēr vēl 19 un 18 punktus pievienoja attiecīgi Bobijs Portiss un Ostins Džans Grīns.
Porziņģis Ahilleja cīpslas iekaisuma dēļ izlaida sesto maču pēc kārtas un nedosies laukumā vēl vismaz nedēļu.
"Hawks" ar 20 uzvarām 45 spēlēs Austrumu konferences turnīra tabulā ierindojas desmitajā pozīcijā, bet "Bucks" ar bilanci 18-24 ir par vienu vietu zemāk.