Porziņģis turpina ārstēt traumu, nespēlēs arī nākamajā "Hawks" spēlē pret "Trail Blazers"
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis piektdien traumas nevarēs palīdzēt Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienībai Atlantas "Hawks" izbraukuma spēlē ar Portlendas "Trail Blazers", ceturtdien paziņoja komanda. Latvietis Ahilleja cīpslas iekaisuma dēļ izlaidīs ceturto spēli pēc kārtas.
An @emoryhealthcare injury report for tomorrow’s game at Portland:— Atlanta Hawks (@ATLHawks) January 15, 2026
Mouhamed Gueye (right lateral ankle sprain): Questionable
Luke Kennard (neck sprain): Questionable
N’Faly Dante (right knee, torn ACL): Out
Kristaps… pic.twitter.com/dk9Fw65cpW
Šajā sezonā Porziņģis veselības problēmu dēļ laukumā devies tikai 16 no vienības 42 spēlēm. Vidēji mačā viņš izcēlies ar 17,4 punktiem, 5,3 atlēkušajām bumbām, 2,8 rezultatīvām piespēlēm un 1,3 bloķētiem metieniem.
"Hawks" basketbolisti cīņu ar "Trail Blazers" uzsāks piektdien plkst. 5 no rīta pēc Latvijas laika.
Kā pavēstīja "Hawks", traumu dēļ šajā spēlē nepiedalīsies arī Zakarijs Risašē un N'Falī Dante, bet neskaidra situācija ir ar Muhamedu Geju un Lūku Kenardu.
"Hawks" ar 20 uzvarām un 22 zaudējumiem Austrumu konferences turnīra tabulā atrodas devītajā vietā.